Минные поля и 7 тыс. м противотанковых траншей: Украина укрепляет рубежи на границе с РФ и Беларусью
Обстановка в Северной операционной зоне стабильная и контролируемая, что используется ВСУ для дальнейшего укрепления оборонительных позиций.
Об этом сообщил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев. Его слова приводят в пресс-релизе Управления прессы и информации Минобороны.
— Обстановка в Северной операционной зоне стабильная и контролируемая. Наши воины сполна ее используют для дальнейшего укрепления оборонительных рубежей и позиций, — сказал Наев.
В частности, продолжается наращивание системы инженерных заграждений в областях, граничащих с Беларусью и Россией.
— Создаются противотанковые минные поля на танкодоступных участках местности и вероятных путях выдвижения противника вглубь нашей территории, а это — дороги, лесные полосы, мосты, линии электропередач и тому подобное, — проинформировал Наев.
Он отметил, что только на этой неделе “инженерными подразделениями обустроены несколько десятков минных полей с использованием более 6 тыс. противотанковых мин”.
Кроме того, было прорыто более 7 тыс. м противотанковых рвов и траншей. Все позиции обшиваются древесиной для более эффективного выполнения задач нашими воинами.
— Украинские военнослужащие работают круглосуточно, несмотря на погодные условия, — подытожил он.