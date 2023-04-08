Минные поля и 7 тыс. м противотанковых траншей: Украина укрепляет рубежи на границе с РФ и Беларусью

Апрель, 08 в 11:50

Обстановка в Северной операционной зоне стабильная и контролируемая, что используется ВСУ для дальнейшего укрепления оборонительных позиций.

Об этом сообщил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев. Его слова приводят в пресс-релизе Управления прессы и информации Минобороны.

— Обстановка в Северной операционной зоне стабильная и контролируемая. Наши воины сполна ее используют для дальнейшего укрепления оборонительных рубежей и позиций, — сказал Наев.

В частности, продолжается наращивание системы инженерных заграждений в областях, граничащих с Беларусью и Россией.

Сейчас смотрят

— Создаются противотанковые минные поля на танкодоступных участках местности и вероятных путях выдвижения противника вглубь нашей территории, а это — дороги, лесные полосы, мосты, линии электропередач и тому подобное, — проинформировал Наев.

Он отметил, что только на этой неделе “инженерными подразделениями обустроены несколько десятков минных полей с использованием более 6 тыс. противотанковых мин”.

Кроме того, было прорыто более 7 тыс. м противотанковых рвов и траншей. Все позиции обшиваются древесиной для более эффективного выполнения задач нашими воинами.

— Украинские военнослужащие работают круглосуточно, несмотря на погодные условия, — подытожил он.