Россия проведет досрочный выпуск из военных ВУЗов из-за потерь на фронте — Генштаб

Апрель, 08 в 18:45

В России ускорят выпуск из высших военных учебных заведений страны-агрессора в ряде городов.

Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке по состоянию на 8 апреля.

По информации Генштаба, российские захватчики продолжают нести значительные потери, а для их пополнения военное руководство РФ решило 29 апреля досрочно провести выпуски из высших военных учебных заведений в Москве, Санкт-Петербурге, Костроме, Пензе, Омске, Тюмени, Казани, Новосибирске, Вольске и Благовещенске.

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Отмечается, что выпуски из ВУЗов, готовящих специалистов для воинских частей ракетных войск стратегического назначения, воздушно-космических сил и военно-морских сил вооруженных сил России, будут проводить в соответствии с запланированными ранее графиками.

Какая ситуация на фронте?

Что касается ситуации на фронте, то в Генштабе сообщили, что подразделения ракетных войск и артиллерии поразили: два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, один склад боеприпасов, одну позицию средств противовоздушной обороны и три станции радиоэлектронной борьбы противника.

В течение суток враг нанес два ракетных и 34 авиационных ударов, совершил более 36 обстрелов из РСЗО.

Основные наступательные усилия на ведении наступательных действий противник продолжает сосредоточивать на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где было отражено более 35 атак противника.

А на Запорожском и Херсонском направлениях захватчики продолжают наращивать в фортификационном отношении оборонительные рубежи и позиции.