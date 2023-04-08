Апрель, 08 в 12:27

Утром 8 апреля Россия нанесла два ракетных удара по Гуляйполю в Запорожской области. Был ранен один человек.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

— В 10.00 часов россияне нанесли два ракетных удара по Гуляйполю в Запорожской области. Было ранено одно гражданское лицо, — написал он в Telegram.

Напомним, что ночью 31 марта российские оккупанты атаковали Запорожье, пригород и область.