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Факты / Україна

Россия нанесла два ракетных удара по Гуляйполю: один человек ранен

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Россия нанесла два ракетных удара по Гуляйполю: один человек ранен

Утром 8 апреля Россия нанесла два ракетных удара по Гуляйполю в Запорожской области. Был ранен один человек.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

—  В 10.00 часов россияне нанесли два ракетных удара по Гуляйполю в Запорожской области. Было ранено одно гражданское лицо, — написал он в Telegram.

Напомним, что ночью 31 марта российские оккупанты атаковали Запорожье, пригород и область.

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Фото: Андрей Ермак

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