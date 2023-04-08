Россия нанесла два ракетных удара по Гуляйполю: один человек ранен
Утром 8 апреля Россия нанесла два ракетных удара по Гуляйполю в Запорожской области. Был ранен один человек.
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
— В 10.00 часов россияне нанесли два ракетных удара по Гуляйполю в Запорожской области. Было ранено одно гражданское лицо, — написал он в Telegram.
Напомним, что ночью 31 марта российские оккупанты атаковали Запорожье, пригород и область.
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Фото: Андрей Ермак