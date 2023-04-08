В Черном море РФ держит один ракетоноситель: количество Калибров уменьшилось
По состоянию на утро субботы, 8 апреля, Россия держит в Черном море семь кораблей, из них один ракетоноситель.
Об этом сообщили в пресс-центре Военно-морских сил ВСУ.
На борту корабля-ракетоносителя может находиться до четырех крылатых ракет Калибр.
– В Черном море на боевом дежурстве находится 7 вражеских кораблей, из них один носитель крылатых ракет Калибр, общий залп до 4 ракет, – отметили в ВМС.
В Азовском море сейчас находится один российский корабль. А в Средиземном море – до 7 кораблей РФ, из которых три носителя крылатых ракет Калибр (общим залпом до 20 ракет).
Накануне после уменьшения мощности шторма враг вернул в Черное море один надводный ракетоноситель, снаряжение которого может достигать 8 ракет Калибр.
В то же время, вечером РФ заменила надводный ракетоноситель подводным. Поэтому вдвое уменьшился потенциальный залп Калибров: с восьми до четырех.
Между тем, спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона предупредил, что угроза ракетных атак РФ никуда не исчезла. Сейчас на российских аэродромах находятся в готовности по меньшей мере 12 стратегических бомбардировщиков Ту-95, которые враг может применить во время ударов.
Источник: ВМС ВС Украины, Оперативное командование Юг