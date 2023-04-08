Апрель, 08 в 12:38

По состоянию на утро субботы, 8 апреля, Россия держит в Черном море семь кораблей, из них один ракетоноситель.

Об этом сообщили в пресс-центре Военно-морских сил ВСУ.

На борту корабля-ракетоносителя может находиться до четырех крылатых ракет Калибр.

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– В Черном море на боевом дежурстве находится 7 вражеских кораблей, из них один носитель крылатых ракет Калибр, общий залп до 4 ракет, – отметили в ВМС.

В Азовском море сейчас находится один российский корабль. А в Средиземном море – до 7 кораблей РФ, из которых три носителя крылатых ракет Калибр (общим залпом до 20 ракет).

Накануне после уменьшения мощности шторма враг вернул в Черное море один надводный ракетоноситель, снаряжение которого может достигать 8 ракет Калибр.

В то же время, вечером РФ заменила надводный ракетоноситель подводным. Поэтому вдвое уменьшился потенциальный залп Калибров: с восьми до четырех.

Между тем, спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона предупредил, что угроза ракетных атак РФ никуда не исчезла. Сейчас на российских аэродромах находятся в готовности по меньшей мере 12 стратегических бомбардировщиков Ту-95, которые враг может применить во время ударов.

Источник: ВМС ВС Украины, Оперативное командование Юг