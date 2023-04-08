Ужин во время священного месяца Рамадан: Зеленский ввел традицию ифтара в Украине

Апрель, 08 в 0:18

Президент Владимир Зеленский вместе с украинскими воинами-мусульманами, лидерами Меджлиса крымскотатарского народа и представителями мусульманского духовенства принял участие в ифтаре — ужине, который проводится во время священного для мусульман месяца Рамадан.

Как сообщает Офис президента, мероприятие состоялось на территории Крымскотатарского культурного центра Birlik в Киевской области.

Вместе с Главой государства ифтар разделили украинские военнослужащие-мусульмане, которые сейчас воюют в рядах Вооруженных Сил Украины: крымские татары, азербайджанцы, волжские татары, украинцы, которые приняли ислам. В частности это капелланы, парамедики, добровольцы и другие.

Сейчас смотрят

— Сегодня мы начинаем такую традицию для Украины — ифтар — именно на официальном уровне. Вместе с нашими воинами, с нашими героями, с присутствующими воинами-мусульманами, вместе с Меджлисом крымскотатарского народа, вместе с представителями всего мусульманского сообщества Украины. И этим мы утверждаем все, что Украина ценит каждого человека, ценит каждое сообщество. Многообразие, закрепленное уважением, является частью характера независимой Украины. И пусть такой наш характер всегда укрепляется и направляет народ именно на добрые дела. Украина благодарна мусульманам нашего государства и всем в мусульманском сообществе мира, кто так же, как и мы, стремится к миру и защите от зла, — сказал президент.

Он подчеркнул, что Украина всегда будет помнить героизм тех, кто сражается за то, чтобы на всех украинских землях была свобода и безопасность.

Во время вечернего обращения Владимир Зеленский сообщил, что чествование святого вечера ифтар будет введено на официальном государственном уровне.

— В Украине это (ифтар, — Ред.) почитается везде, и даже на передовой, даже в условиях боев. Крымскотатарский народ чтит Рамадан… Уважение всегда должно быть обоюдным. Поэтому с этого года ежегодно в Украине при участии Главы государства будет проводиться такое специальное мероприятие уважения, — сказал он.

Украинский лидер подчеркнул, что в международные отношения вернутся уважение и порядок только тогда, когда в Крым вернется украинский флаг, когда там будет свобода — так же, как и везде в Украине.

— Имел честь наградить наших воинов, украинских мусульман, которые сражаются вместе со всеми в силах обороны Украины. Имел честь разделить ифтар с нашими воинами, представителями Меджлиса, всем украинским мусульманским сообществом, — сказал он.

Присутствующие на мероприятии в Киевской области, помимо прочего, почтили минутой молчания память воинов, которые отдали свои жизни, защищая Украинское государство и граждан.

— Пусть священный Рамадан, несмотря на печаль и боль войны, будет для вас светлым! Пусть ифтар даст утешение каждому в мире, в мусульманском сообществе, где бы ни пришлось быть сейчас. Большая мировая мусульманская община, каждый народ, каждое государство всегда могут положиться на Украину, потому что у нас есть уважение и солидарность, — сказал Владимир Зеленский.

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев в своем обращении отметил, что в нашей стране сейчас идут самые кровопролитные и масштабные после Второй мировой войны битвы, и украинские граждане всех вероисповеданий, в том числе мусульмане, — каждый в меру своих возможностей — борются за свободу, независимость и территориальную целостность Украины и за освобождение от агрессора оккупированных территорий.

Лидер крымскотатарского народа подчеркнул, что эта война не может быть завершена, пока не освобожден последний метр территории Украины, в том числе и Крым.

Президент вручил государственные награды украинским военнослужащим. Владимир Зеленский наградил защитников орденами За мужество III степени и За заслуги III степени, а также медалями За военную службу Украине и Защитнику Отечества.

Взамен военнослужащие подарили Главе государства шевроны и книгу.

Председатель Духовного управления мусульман Крыма Айдер Рустемов произнес ифтарную молитву, которая символизирует завершение поста в этот день.

В рамках мероприятия была организована фотовыставка о событиях в Крыму, которая раскрывает темы нарушения прав человека на полуострове, политического преследования крымских татар и их семей, рассказывает о военных-мусульманах, которые воюют сейчас на фронте.