Апрель, 08 в 11:18

Угроза ракетных ударов РФ по территории Украины остается. На российских аэродромах находятся по меньшей мере 12 стратегических бомбардировщиков Ту-95, которые враг может применить во время атаки.

Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона Єдині новини.

– Угроза ракетных атак никуда не исчезла, – предупредил он.

Игнат уточнил, что авиационная группировка войск РФ находится на аэродромах, в местах дислокации, а на фронте работает тактическая авиация врага.

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– Никуда не делась дальняя, стратегическая авиация, рассредоточенная на разных аэродромах. Я имею в виду самолеты Ту-95. Они могут быть также готовы к применению ракет. Поскольку по меньшей мере 12 самолетов, которые могут атаковать Украину, наблюдаются на этих аэродромах, — подчеркнул Игнат.

Между тем, в Военно-морских силах ВСУ сообщили, что по состоянию на утро 8 апреля в Черном море на боевом дежурстве находятся 7 российских кораблей. Среди них есть один ракетоноситель, который может быть оснащен четырьмя крылатыми ракетами Калибр.

В марте в украинской разведке сообщали, что Россия исчерпывает запасы ракетного вооружения. Поэтому массированные атаки на Украину могут происходить раз в месяц, а то и реже.