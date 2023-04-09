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Факты / Україна

Мужчина в тяжелом состоянии: оккупанты из минометов обстреляли Харьковскую область

Валентина Чорна, редактор ленты
ЗСУ на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

В воскресенье, 9 апреля, российские оккупанты снова обстреляли населенные пункты Харьковщины.

Минометному обстрелу подверглось село Караичное Чугуевского района. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

— Получил серьезные травмы гражданский мужчина примерно 30 лет. Он госпитализирован в тяжелом состоянии. Врачи борются за его жизнь, — говорится в сообщении.

Также под вражеским огнем сегодня был город Купянск. Оккупанты из РСЗО обстреливали жилые дома и частные территории.

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Утром Синегубов сообщал, что за прошедшие сутки оккупанты обстреляли три района на Харьковщине.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 410-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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