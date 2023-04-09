Мужчина в тяжелом состоянии: оккупанты из минометов обстреляли Харьковскую область
В воскресенье, 9 апреля, российские оккупанты снова обстреляли населенные пункты Харьковщины.
Минометному обстрелу подверглось село Караичное Чугуевского района. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
— Получил серьезные травмы гражданский мужчина примерно 30 лет. Он госпитализирован в тяжелом состоянии. Врачи борются за его жизнь, — говорится в сообщении.
Также под вражеским огнем сегодня был город Купянск. Оккупанты из РСЗО обстреливали жилые дома и частные территории.
Утром Синегубов сообщал, что за прошедшие сутки оккупанты обстреляли три района на Харьковщине.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 410-е сутки.
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