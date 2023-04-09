Более 100 уничтоженных целей за пять месяцев. Воздушные силы впервые показали работу ЗРК NASAMS

Апрель, 09 в 14:09

NASAMS, предоставленные западными партнерами, защищают украинское небо с ноября 2022 года.

За пять месяцев боевой работы Воздушные силы впервые показали, как работает воздушный зенитный ракетный комплекс.

– Мы видим всю обстановку, наблюдаем на локаторе, работаем в самых разных режимах, – рассказал начальник станции ЗРК NASAMS Игорь.

По словам военных, за пять месяцев работы с помощью NASAMS было уничтожено более 100 вражеских ракет и БПЛА.

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– В перспективе я вижу, что мы впервые в этой бригаде откажемся от использования зенитно-ракетных комплексов старого парка. Я думаю, вскоре зенитно-ракетная бригада будет вооружена всеми новейшими комплексами, которые будут в Украине, – рассказал командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

В Воздушных силах отмечают высокую эффективность предоставленных партнерами ЗРК и напоминают, что Украина нуждается в большем количестве подобного вооружения для победы над Россией.

Фото: скриншот с видео