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Факты / Україна

Более 100 уничтоженных целей за пять месяцев. Воздушные силы впервые показали работу ЗРК NASAMS

Анастасия Кожушко, редактор ленты
Более 100 уничтоженных целей за пять месяцев. Воздушные силы впервые показали работу ЗРК NASAMS

NASAMS, предоставленные западными партнерами, защищают украинское небо с ноября 2022 года.

За пять месяцев боевой работы Воздушные силы впервые показали, как работает воздушный зенитный ракетный комплекс.

– Мы видим всю обстановку, наблюдаем на локаторе, работаем в самых разных режимах, – рассказал начальник станции ЗРК NASAMS Игорь.

По словам военных, за пять месяцев работы с помощью NASAMS было уничтожено более 100 вражеских ракет и БПЛА.

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– В перспективе я вижу, что мы впервые в этой бригаде откажемся от использования зенитно-ракетных комплексов старого парка.

Я думаю, вскоре зенитно-ракетная бригада будет вооружена всеми новейшими комплексами, которые будут в Украине, – рассказал командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

В Воздушных силах отмечают высокую эффективность предоставленных партнерами ЗРК и напоминают, что Украина нуждается в большем количестве подобного вооружения для победы над Россией.

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Фото: скриншот с видео

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