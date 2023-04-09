Апрель, 09 в 16:46

РФ нанесла удар из РСЗО по городу Дружковка Донецкой области, в результате чего были ранены двое гражданских.

Об этом сообщает руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

— Россияне совершили обстрел города Дружковка из РСЗО. Известно о двух раненых гражданских. Были повреждены крыши домов, выбиты окна, – написал он в Telegram.

Напомним, что 7 апреля в небе над Донецкой областью наши военные сбили вражеский дозвуковой штурмовик Су-25. Это произошло вблизи Марьинки.

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