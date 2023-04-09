Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

РФ нанесла удар по Дружковке: есть раненые

Малиновская Ангелина, редактор ленты
РФ нанесла удар по Дружковке: есть раненые
Фото: Depositphotos

РФ нанесла удар из РСЗО по городу Дружковка Донецкой области, в результате чего были ранены двое гражданских.

Об этом сообщает руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

— Россияне совершили обстрел города Дружковка из РСЗО. Известно о двух раненых гражданских. Были повреждены крыши домов, выбиты окна, – написал он в Telegram.

Напомним, что 7 апреля в небе над Донецкой областью наши военные сбили вражеский дозвуковой штурмовик Су-25. Это произошло вблизи Марьинки.

Сейчас смотрят

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 410-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка