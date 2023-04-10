Бункер Минобороны, пустая Лавра и эвакуация Кабмина: 10 впечатляющих фактов о 24 февраля

Апрель, 10 в 20:33

Издание Украинская правда реконструировало события первого дня полномасштабного вторжения России на территорию Украины — 24 февраля 2022 года.

Журналисты пообщались с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, тогдашним министром развития общин и территорий Алексеем Чернышовым, тогдашним министром инфраструктуры Александром Кубраковым, спикером ВР Русланом Стефанчуком и нардепом Петром Порошенко.

Материал включает воспоминания президента Украины Владимира Зеленского, руководителя ОП Андрея Ермака и нардепа Сергея Рахманина.

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Факты ICTV кратко передают самое главное из этого материала.

Залужный готовился всю жизнь к этому нападению

Глава Минобороны Алексей Резников рассказал, что утром 24 февраля должна была состояться поездка глав МИД стран Балтии на Донбасс, которые накануне прибыли в Киев.

Но после 04:00 Резников получил звонок о вторжении от главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

— Беру трубку, вижу, что Залужный. Слушаю. Он говорит: “Алексей Юрьевич, они напали”, — вспоминает Резников.

По словам министра, он немедленно отправился в Минобороны, где в 05:00 все были в полной боевой готовности — от вооруженных и одетых в бронежилеты дежурных до Залужного.

— Принимались доклады соответствующих командиров по разным направлениям: что происходит, где, на каком направлении. Принимая доклады, давали реакцию соответствующую. Докладывают: “То-то и то-то происходит, мы делаем то-то”. Окей. Если Залужный видел, что, например, нужна поддержка арты, идет колонна, он набирает того, кто отвечает за арту. Говорит: “Можешь нанести поражение?”. “Да, скоммуницируй”. Шло реальное живое управление войсками, — рассказал Резников.

Он добавил, что тогда были задействованы все средства связи: от спецсвязи до обычных мессенджеров.

По его словам, Валерий Залужный был сфокусирован и собран всегда, с тех пор как он с ним познакомился.

— Он готовился всю жизнь к этому нападению, и вот этот момент настал. Залужный просто делал свое дело. И это дает всегда такую уверенность, — вспомнил Резников.

Он заметил, что “много мата было включено в команды”: Когда шла команда Стреляй!, то она звучала немного другими словами.

Перенесенное заседание ВР из-за “депутата-хайпожора”

Спикер Верховной Рады рассказал, что из-за “депутата-хайпожора” пришлось перенести срочное заседание Рады утром 24 февраля.

По его словам, в партийных чатах депутаты договаривались о проведении срочного заседания. Из соображений безопасности они решили сначала собраться в помещении под скульптурой Родина-мать. Но когда половина депутатов съехались, планы пришлось изменить.

— Приехали лидеры фракций и групп. И один из больших “хайпожоров” начал включаться на видео, что вот я иду туда, у нас заседание будет в Родине-матери. Мы это все увидели и решили, что нет, все же будем собираться в Верховной Раде на Грушевского, 5, — вспомнил Стефанчук.

В итоге заседание состоялось под куполом парламента и длилось около 10 минут. Стефанчук не стал его закрывать формально — такое решение должно было обеспечить парламенту юридическую возможность работать где угодно и при любом развитии событий, даже если бы Киев был оцеплен.

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На лице депутатов ОПЗЖ была гамма чувств, которую не сыграешь

Пятый президент Украины и нардеп Петр Порошенко рассказал, что 24 февраля депутаты ОПЗЖ в Раде были “тише воды, ниже травы”. Он отметил, что они: Головы не подняли, не квакнули, не кукарекнули.

По словам Стефанчука, в тот день пророссийские депутаты выглядели, мягко говоря, шокированными:

— Мне сложно оценивать их внутреннее состояние, но они пришли, они голосовали за, и мне кажется, что у них тоже был шок от того, что что-то происходит. Я бы в тот день не хотел оказаться на их месте.

Народный депутат Сергей Рахманин выделил главу франции ОПЗЖ Юрия Бойко, который еще три года назад ездил в Москву на встречи с Путиным, и его соратника Нестора Шуфрича. Он рассказал, что на их лицах видел такую гамму чувств, которую точно трудно было сыграть.

— Те эмоции, которые были на лицах Бойко и Шуфрича в конце февраля — это была растерянность, а на лице Шуфрича — что-то близкое к отчаянию.

В конце концов депутаты ОПЗЖ были среди тех 300 депутатов, которые 24 февраля срочно поддержали указ Зеленского о введении военного положения.

Зеленский звонил мировым лидерам прямо на WhatsApp

По данным издания, 24 февраля Владимир Зеленский провел восемь телефонных разговоров с мировыми лидерами на самом высоком уровне.

Состоялись телефонные разговоры с:

президентом США Джо Байденом,

премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном,

канцлером Германии Олафом Шольцом,

президентом Франции Эммануэлем Макроном,

канцлером Австрии Карлом Негаммером,

президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом,

премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон,

президентом Евросовета Шарлем Мишелем.

Еще несколько разговоров состоялись вне протокола, когда Зеленский просто на WhatsApp набирал мировых лидеров, минуя любые службы и протоколы.

Около 07:00 24 февраля Зеленский из своего кабинета напрямую набрал Бориса Джонсона, чтобы попросить о помощи. Он также звонил президентам Польши Анджею Дуде и Литвы Гитанасу Науседе.

В издании отметили, что в мирное время на организацию каждого такого разговора уходили недели, а иногда месяцы дипломатических переговоров.

На совещание Данилова никто не включился из Херсона

В тот день на селекторное совещание с регионами под руководством секретаря СНБО Алексея Данилова никто не включился из Херсона.

— Тогда никто не знал, что почти все силовики сбежали из города еще накануне, а местные СБУшники слили россиянам планы обороны. Поэтому сколько бы Данилов не материл в бога душу пустое окошко Херсон, там никто не появлялся, — пишет УП.

Сергей Рахманин, который был участником совещания, отметил, что когда в ситуативной комнате появился Зеленский, “он не выглядел растерянным”.

Резников рассказал, как мог попасть в плен

По словам Алексея Резникова, если бы он действовал по протоколу безопасности, то должен был бы вместе с руководством Минобороны ехать в Гостомель в запасной командный пункт Минобороны.

— ЗКП, который был закреплен за моим персоналом, находился, будете смеяться, в Гостомеле, в защищенном месте, которое первым же попало в засаду. Теоретически, если бы мы туда переместились хотя бы за день-два, то у меня половина министерства была бы там. Почти в плену, — рассказал он.

Министр сказал, что они просто начали работать из разных зданий, которые принадлежат ведомству. А вот финансистов он отправил за пределы столицы, чтобы они смогли работать в более-менее безопасном месте.

Как эвакуировали часть Кабмина

Резников рассказал, что в тот день было решено, что часть Кабмина останется в Киеве, а вторая, сохраняя кворум (12 министров), могла бы продолжать принимать решения, находясь в безопасной точке на Западе Украины.

Он пояснил, что часть министров в Киеве могла бы провести любое решение правительства, если что-то бы произошло с другой половиной, и наоборот.

— А вокруг же война, беспорядок. Я обзвонил чуть ли не все руководство Укрзализныци, пока мы тех два поезда собрали из того, что было. Никакой роскоши, но люди были рады и тому, — рассказал об эвакуации части Кабмина тогдашний министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.

По его словам, министров вывозил “совершенно обычный поезд”, который был скомплектован из резервов. В пути министры были 20 часов, ведь поезд не был регулярным и были сбои. Место назначения (Ивано-Франковская область) не было известно членам Кабмина и остальным vip-пассажирам поезда. По словам Чернышова, маршрут прокладывали на ходу.

Пустая Киево-Печерская лавра

По словам Петра Порошенко, 24 февраля Киево-Печерская лавра была абсолютно пуста.

Колокольня Лавры расположена через дорогу от партийного офиса Порошенко. По его словам, они пытались найти монахов Лавры, чтобы с ними договориться, но никого не нашли — святыня была абсолютно пуста.

За два дня в Киеве раздали 20 тыс. автоматов Калашникова

Резников рассказал, что за первые двое суток вторжения в Киеве раздали более 20 тыс. автоматов Калашникова.

— Я очень точно помню, что мне сказали, что огромные очереди в военкоматы, центры комплектации за оружием. Что люди начали записываться в ТрО, не хватает автоматов. Я тогда даю команду везти автоматы, — вспоминает министр.

Он признал, что большинство стихийных блокпостов в Киеве сначала были неконтролируемые — на одном из них как-то даже задержали “лицом в асфальт” министра энергетики Германа Галущенко.

Он объяснил это фактором напряжения и страха. Но постепенно это все наладили.