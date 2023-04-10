Апрель, 10 в 16:00

Российские оккупационные войска теоретически могут готовить ракетную атаку на Украину даже на Пасху. Ведь угроза есть постоянно, поэтому к ней нужно быть готовыми.

Об этом заявил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона Єдині новини.

– То, что страна, которая использует религию как оружие массового поражения, на сегодняшний день я так называю Московский патриархат, может сделать это (осуществить ракетную атаку, — Ред.) и на Пасху, а может и не сделать, — отметил Игнат.

Он добавил, что признаки подготовки оккупантов к ракетным атакам есть всегда. Поэтому невозможно точно сказать, нанесет ли РФ новый удар именно на Пасху.

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Игнат обратил внимание, что российские корабли то заходят в места базирования, то выходят в море. То же самое с самолетами РФ, которые находятся на аэродромах базирования.

– Они рассредоточили стратегическую авиацию, но есть информация у нас и от наших партнеров, где находятся самолеты, в каком количестве, есть ли ракеты возле них… Поэтому мы должны быть в готовности и должны защищать страну в любое время, — добавил Игнат.

По состоянию на 10 апреля на боевом дежурстве в Черном море находятся четыре корабля РФ. Среди них есть один ракетоноситель, на борту которого могут находиться до четырех крылатых ракет Калибр.

На днях Юрий Игнат сообщил, что угроза ракетных ударов РФ по территории Украины остается, поскольку на российских аэродромах находятся, по меньшей мере, 12 стратегических бомбардировщиков Ту-95.