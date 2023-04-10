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Факты / Україна

Оккупанты сносят железнодорожный вокзал в Мариуполе — Андрющенко

Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
Маріуполь
Фото: Getty Images

Во временно оккупированном Мариуполе российские оккупанты демонтируют здание железнодорожного вокзала, которое сами же разрушили в первые месяцы полномасштабного вторжения. Соответствующее видео опубликовал советник мариупольского мэра Петр Андрющенко.

– Захватчики начали демонтаж железнодорожного вокзала и частных домов вокруг. Зачем – неизвестно, – отметил Андрющенко.

По словам Андрющенко, оккупанты говорят, будто на расчищенном месте планируют построить большой логистический хаб. Однако советник мэра Мариуполя напомнил, что слова врага совершенно ничего не стоят.

Источник: Петр Андрющенко

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