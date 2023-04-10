В ВСУ рассказали, где РФ чаще всего использует так называемые элитные войска

Апрель, 10 в 17:49

Россия сосредотачивает так называемые элитные войска в основном в районе Бахмута, Марьянки, Угледара и Авдеевки.

Об этом в эфире телемарафона Единые новости рассказал представитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашкивский.

— Эти войска я называю “гастролерами”. Это подразделения десантников, которые приезжают оказать определенную помощь в штурмовых действиях. Но приезжают они ненадолго и особых результатов не достигают, — рассказал он.

Дмитрашковский также рассказал, что информация о контрнаступлении ВСУ произвела сильный переполох в Российской Федерации.

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— Враг ощутимо запаниковал и это ощутимо не только на Донецком направлении, но и на Запорожском. Все мы видели и обсуждали окопы, которые были выкопаны длиной 70 км. Кроме того враг уже вторую неделю продолжает минировать территорию Запорожской области.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, контрнаступление воинов ВСУ происходит фактически ежедневно, а информационный ажиотаж вокруг чувствительной темы работает не на пользу планам Сил обороны Украины.

Он отметил, что Киев не ждет “волшебных дат”, действует спокойно, системно, и последовательно уничтожает российских оккупантов.