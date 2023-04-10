Украина передала РФ еще пятерых тяжелораненых пленных

Апрель, 10 в 18:29

Украина репатриировала в РФ еще пятерых тяжелораненых российских военнопленных, в том числе и женщину.

Об этом сообщил Координационный штаб по обращению с военнопленными.

— Согласно нормам Женевских конвенций, украинская сторона репатриировала на территорию государства-агрессора еще пятерых тяжелораненых пленных оккупантов, в том числе единственную женщину, которая находилась в украинском плену, — говорится в сообщении Координационного штаба в Telegram-канале.

Отмечается, что состояние этих лиц удалось стабилизировать и они стали пригодными для транспортировки. Репатриация состоялась без всяких условий для российской стороны.

Сейчас смотрят

Кроме того, в Рамадан Украина передала двух военнопленных мусульман, которые воевали в составе оккупационных войск России.

— Это было сделано в подтверждение нашего предложения государству-агрессору обменять мусульман “всех на всех” с обеих сторон в знак уважения к культуре и традициям, — говорится в сообщении.

Как известно, Украина предлагала России обменять военных, исповедующих ислам, по принципу “всех на всех”, но государство-агрессор отказалось.

10 апреля стало известно, что Украина вернула из российского плена еще 100 защитников, среди которых военные, моряки, пограничники и нацгвардейцы.

Источник: Координационный штаб по обращению с военнопленными

Фото: Координационный штаб по обращению с военнопленными