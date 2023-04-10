Он готовился к этому нападению всю жизнь. Резников описал атмосферу в кабинете Залужного в первые часы полномасштабного вторжения

Апрель, 10 в 11:31

Фактически сразу после первых сообщений о полномасштабном вторжении РФ, здание Минобороны Украины начало напоминать большой термитник, где солдаты-строители, нагруженные мешками с песком, строили каждый свой участок большого оборонительного контура.

Об этом рассказал министр обороны Алексей Резников в подкасте Украинской правды.

— Когда ты заходил в здание Министерства обороны до того — там же куча постов, — то все ребята дежурные стояли просто в форме. А когда я заехал около 5 утра 24-го, то все они уже были в бронежилетах, в шлемах, с автоматами, с рожками. То есть по полной боевой одеты. Это сразу бросалось в глаза. И мгновенно начали расти мешки, из которых делались укрепления, боевые позиции, — вспомнил он.

По его словам, в приемной главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного уже руководили боевыми действиями.

Сейчас смотрят

— Принимались доклады соответствующих командиров с разных направлений: что происходит, где, на каком направлении. Принимая доклады, давали реакцию соответствующую. Докладывают: “То-то и то-то происходит, мы делаем то-то”. Окей. Если Залужный видел, что, например, нужна поддержка арты, идет колонна, он набирает того, кто отвечает за арту. Говорит: “Можешь нанести поражение?”. “Да, скомуницируй”. Шло реальное живое управление войсками, — сказал министр.

Он отметил, что коммуникация происходила через все средства: спецсвязь, телефоны защищенные, просто обычные мессенджеры и тому подобное.

Глава Минобороны добавил, что в его памяти не запечатлелось какого-то особого изменения, которое бы с Залужным случилось.

— Он был сфокусирован и собран всегда, с тех пор как я с ним познакомился. Поэтому он таким и оставался. Для него ничего не изменилось. Он готовился всю жизнь к этому нападению, и вот этот момент настал. Залужный просто делал свое дело. И это дает всегда такую уверенность. Потому что ты видишь его, и Мойсюк (заместитель Залужного, — Ред.) такой же, Шаптала (начальник Генштаба, — Ред.) такой же — абсолютно спокойные, — подчеркнул он.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, каким было 24 февраля в его памяти, какие риски в первые часы были самыми большими и почему президент Украины Владимир Зеленский не покинул страну, несмотря на риски покушений.