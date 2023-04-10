Апрель, 10 в 15:22

Российские корабли находятся на боевом дежурстве в Черном море не обязательно из-за подготовки к очередной атаке на территорию Украины. Оккупанты могут бояться ударов ВСУ по своему флоту.

Об этом заявил глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким в эфире телемарафона Єдині новини.

– По-моему, то, что сейчас происходит, то они (корабли РФ, — Ред.) там дежурят не потому, что готовятся к нападению. Они боятся контрнаступления и ударов Вооруженных сил Украины, — подчеркнул Ким.

Он напомнил, что украинские военные уже осуществляли эффективные удары по российским кораблям. Сейчас оккупанты вывели часть своего флота из-под очередного возможного удара.

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В то же время, часть военных кораблей РФ находится на дежурстве в Черном море.

– Они часть флота вывели из-под возможного удара, но часть оставили на дежурстве, – заявил Ким.

По состоянию на 10 апреля на боевом дежурстве в Черном море находятся четыре корабля РФ, из которых один носитель крылатых ракет общим залпом до четырех Калибров.

Фото: Facebook Виталия Кима