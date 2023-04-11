Организация Объединенных Наций подтвердила гибель 8 500 мирных граждан с начала вторжения российских войск в Украину.

Об этом пишет СNN со ссылкой на Управление верховного комиссара ООН по правам человека.

По их данным, с 24 февраля 2022 года по 9 апреля 2023 года было убито 8 490 мирных жителей, еще 14 244 человека получили ранения.

Фактические цифры, вероятно, будут значительно выше, поскольку информация из некоторых прифронтовых точек, таких как Мариуполь и Северодонецк, была получена с задержкой, а многие сообщения ожидают подтверждения.

Большинство подтвержденных смертей среди гражданского населения было зафиксировано на подконтрольных Украине территориях, которые атакует Россия.

3 927 человек погибли в Донецкой и Луганской областях, где идут ожесточенные бои. На территориях, временно оккупированных армией РФ, погибли по меньшей мере 1 894 мирных жителей.

Ранее мы сообщали, что Международная следственная комиссия ООН не обнаружила признаков геноцида в действиях России на территории Украины.

В то же время эксперты признали, что РФ совершила широкий спектр других военных преступлений, в частности умышленные убийства, систематические пытки и депортацию детей.

Фото: Андрей Небытов

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