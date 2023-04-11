Фактические цифры значительно выше: ООН подтвердила гибель 8 500 мирных жителей в Украине
Организация Объединенных Наций подтвердила гибель 8 500 мирных граждан с начала вторжения российских войск в Украину.
Об этом пишет СNN со ссылкой на Управление верховного комиссара ООН по правам человека.
По их данным, с 24 февраля 2022 года по 9 апреля 2023 года было убито 8 490 мирных жителей, еще 14 244 человека получили ранения.
Фактические цифры, вероятно, будут значительно выше, поскольку информация из некоторых прифронтовых точек, таких как Мариуполь и Северодонецк, была получена с задержкой, а многие сообщения ожидают подтверждения.
Большинство подтвержденных смертей среди гражданского населения было зафиксировано на подконтрольных Украине территориях, которые атакует Россия.
3 927 человек погибли в Донецкой и Луганской областях, где идут ожесточенные бои. На территориях, временно оккупированных армией РФ, погибли по меньшей мере 1 894 мирных жителей.
Ранее мы сообщали, что Международная следственная комиссия ООН не обнаружила признаков геноцида в действиях России на территории Украины.
В то же время эксперты признали, что РФ совершила широкий спектр других военных преступлений, в частности умышленные убийства, систематические пытки и депортацию детей.
Фото: Андрей Небытов
Есть ли среди западных пилотов те, что умеют летать на F-16 и хотели бы служить в украинских Вооруженных силах против россиян. Как американские пилоты видят надежную защиту украинского неба и какое влияние, по их мнению, на российско-украинскую войну будет иметь передача западных истребителей.Артем Куля, Илья Нежигай