Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 11.04.2023
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
Правила пересечения границы для военнообязанных мужчин 2023: что нужно знать
Мобилизация студентов 2023 в Украине: кого могут призвать в армию
Весенние каникулы в Украине 2023: когда начнутся и сколько продлятся
Україна
Валентина Чорна, редактор ленты

Фактические цифры значительно выше: ООН подтвердила гибель 8 500 мирных жителей в Украине

ексгумація тіл в Бородянці

Организация Объединенных Наций подтвердила гибель 8 500 мирных граждан с начала вторжения российских войск в Украину.

Об этом пишет СNN со ссылкой на Управление верховного комиссара ООН по правам человека.

По их данным, с 24 февраля 2022 года по 9 апреля 2023 года было убито 8 490 мирных жителей, еще 14 244 человека получили ранения.

Фактические цифры, вероятно, будут значительно выше, поскольку информация из некоторых прифронтовых точек, таких как Мариуполь и Северодонецк, была получена с задержкой, а многие сообщения ожидают подтверждения.

Большинство подтвержденных смертей среди гражданского населения было зафиксировано на подконтрольных Украине территориях, которые атакует Россия.

3 927 человек погибли в Донецкой и Луганской областях, где идут ожесточенные бои. На территориях, временно оккупированных армией РФ, погибли по меньшей мере 1 894 мирных жителей.

Ранее мы сообщали, что Международная следственная комиссия ООН не обнаружила признаков геноцида в действиях России на территории Украины.

В то же время эксперты признали, что РФ совершила широкий спектр других военных преступлений, в частности умышленные убийства, систематические пытки и депортацию детей.

Читайте также
Более 500 детей погибли, еще 1 тыс. ранены в результате войны России в Украине — ООН
Діти та війна в Україні

Фото: Андрей Небытов

Война в Украине, Військові злочини, ООН, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В Херсоне в четвертый раз за сутки раздались взрывы
Фактические цифры значительно выше: ООН подтвердила гибель 8 500 мирных жителей в Украине
Панически готовятся к обороне: на Запорожье оккупанты построили 4 линии фортификаций
Російські окупанти
Омбудсмена РФ исключили из Европейской сети по правам человека
Тетяна Москалькова
Связывали, душили тросами, били: Небытов рассказал о пыточных РФ в Киевской области
Загиблі мешканці Бучі
На возмещение нанесенного Россией ущерба уйдет до 7 лет — ОП
Долари
Видео
Интервью Эксклюзив
Было бы честью воевать на вашей стороне: самый известный пилот ВВС США заявил, что готов защищать Украину

Есть ли среди западных пилотов те, что умеют летать на F-16 и хотели бы служить в украинских Вооруженных силах против россиян. Как американские пилоты видят надежную защиту украинского неба и какое влияние, по их мнению, на российско-украинскую войну будет иметь передача западных истребителей.

Артем Куля, Илья Нежигай
Украинская молитва в лавре: как Епифаний провел литургию в Вербное воскресенье
Фактические цифры значительно выше: ООН подтвердила гибель 8 500 мирных жителей в Украине
Заявление Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси: реакция мира и какая угроза для Украины
Ядерна зброя
Тренируются уничтожать врага! Как выглядит подготовка нового подразделения полиции “Лють”
Фактические цифры значительно выше: ООН подтвердила гибель 8 500 мирных жителей в Украине
Почему некоторые города без горячей воды после отмены регулируемой цены на газ
гаряча вода, комунальник, Київптеплоенерго, Відключення води Київ
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь