Генерал Павлюк рассказал, когда и как началось контрнаступление ВСУ на Киевщине

Началом наступления ВСУ на Киевщине можно назвать вторую половину марта 2022 года, когда на Полесском направлении подразделения ВС РФ перешли к обороне. И уже 2 апреля Минобороны сообщило об освобождении области.

Об этом заявил первый заместитель министра обороны, генерал-лейтенант Александр Павлюк в интервью РБК-Украина.

По его словам, замедлить темпы продвижения россиян удалось за счет разрушения мостов на подступах к Киеву, уничтожения наведенных ими переправ, а дальше украинские защитники начали блокирование оккупационных войск с западного и северного направления, после чего перешли в контрнаступление.

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— Контрнаступательные действия Силы обороны начали проводить с 19 марта 2022 года. Тогда проводились поисково-ударные действия на направлениях Белогородки, Полесья и Броваров, а также были попытки вытеснить врага из Макарова, Бородянки, Большой Дымерки, Новой (Старой) Басани, — уточнил Павлюк.

Генерал подчеркнул, что по результатам проведения этих контратак наши военные освободили часть оккупированных территорий Киевской области и создали предпосылки окружения значительной части российских подразделений.

Он рассказал, что из-за подрыва дамбы в Козаровичах часть оккупантов, которые форсировали реку Ирпень в районе Мощуна, были отрезаны от основных сил, поэтому враг не смог развить наступление на Киев.

— Враг недооценил готовность наших войск к ведению устойчивой обороны, заблаговременное их развертывание, подготовку оборонительных рубежей. А самое главное — массовое сопротивление местного населения, — подытожил генерал.

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