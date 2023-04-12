Сверхважно не потерять путь: Зеленский напомнил о задачах для каждого украинца

Украина сейчас на таком этапе войны, когда важно и нашему обществу, и партнерам не терять чувство пути, по которому должны пройти.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения.

— Именно (ощущение, — Ред.) пути. Пути, который впереди. По сравнению с прошлым годом во многих местах сейчас тише. Но это не значит, что можно где-то игнорировать войну или быть менее сконцентрированными на помощи государству. Нам удалось сделать многое вместе с партнерами для защиты людей, Украины, всей Европы. Но это не значит, что сейчас время почивать на лаврах. Путь – впереди. Движение – впереди. То, для чего мы нуждаемся в не меньшем единстве, чем раньше. Не меньшей сосредоточенности, чем раньше, – заявил глава государства.

Он отметил, что так же по-прежнему наши позиции на фронте, украинские военные нуждаются в политической и информационной поддержке.

— По-прежнему наши позиции на фронте, все наши воины на позициях должны поддерживаться украинскими позициями политически и информационно, силой оружия и силой нашего общественного единения, нашей внутренней устойчивостью и прочностью связей Украины с миром. И это то, что является задачей как государства, так и всех в государстве, как Украины, так и всех в мире, кто ценит свободную жизнь и международный порядок, основанный на правилах, — подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что “глупо просто пассивно надеяться, что победу принесет кто-то другой, тот, кто сейчас в окопах, кто сейчас в штурмах”, победа — это общая задача.

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