Апрель, 11 в 7:56

В сутки украинские защитники уничтожили еще ориентировочно 500 российских оккупантов.

В общей сложности на 412-е сутки полномасштабной войны в армии РФ стало меньше на 179 320 солдат.

Недосчитались за сутки захватчики семи танков, 10 боевых бронированных машин, 13 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также пяти единиц специальной техники.

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10 апреля Вооруженные силы Украины сожгли 15 вражеских артиллерийских систем и одну реактивную систему залпового огня.

В небе над Украиной был сбит вертолет Ми-24 и девять беспилотников оперативно-тактического уровня.

Потери РФ на 11 апреля 2023

личного состава – около 179 320 (+500),

танков ‒ 3 644 (+7),

боевых бронированных машин ‒ 7 038 (+10),

артиллерийских систем – 2 765 (+15),

реактивных систем залпового огня – 535 (+1),

средств противовоздушной обороны ‒ 282,

самолетов – 307,

вертолетов – 293 (+1),

беспилотников оперативно-тактического уровня – 2 332 (+9),

крылатых ракет ‒ 911,

кораблей (катеров) ‒ 18,

автомобильной техники и автоцистерн – 5 620 (+13),

специальной техники – 316 (+5).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 412-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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