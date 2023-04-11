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Факты / Україна

Полтысячи ликвидированных оккупантов в сутки: обновленные данные Генштаба ВСУ на 11 апреля

Татьяна Забожко, редактор ленты
Війна в Україні_втрати РФ_знищена техніка Росії

В сутки украинские защитники уничтожили еще ориентировочно 500 российских оккупантов.

В общей сложности на 412-е сутки полномасштабной войны в армии РФ стало меньше на 179 320 солдат.

Недосчитались за сутки захватчики семи танков, 10 боевых бронированных машин, 13 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также пяти единиц специальной техники.

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10 апреля Вооруженные силы Украины сожгли 15 вражеских артиллерийских систем и одну реактивную систему залпового огня.

В небе над Украиной был сбит вертолет Ми-24 и девять беспилотников оперативно-тактического уровня.

Потери РФ на 11 апреля 2023

  • личного состава – около 179 320 (+500),
  • танков ‒ 3 644 (+7),
  • боевых бронированных машин ‒ 7 038 (+10),
  • артиллерийских систем – 2 765 (+15),
  • реактивных систем залпового огня – 535 (+1),
  • средств противовоздушной обороны ‒ 282,
  • самолетов – 307,
  • вертолетов – 293 (+1),
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 2 332 (+9),
  • крылатых ракет ‒ 911,
  • кораблей (катеров) ‒ 18,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5 620 (+13),
  • специальной техники – 316 (+5).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 412-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
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