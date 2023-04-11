Полтысячи ликвидированных оккупантов в сутки: обновленные данные Генштаба ВСУ на 11 апреля
В сутки украинские защитники уничтожили еще ориентировочно 500 российских оккупантов.
В общей сложности на 412-е сутки полномасштабной войны в армии РФ стало меньше на 179 320 солдат.
Недосчитались за сутки захватчики семи танков, 10 боевых бронированных машин, 13 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также пяти единиц специальной техники.
10 апреля Вооруженные силы Украины сожгли 15 вражеских артиллерийских систем и одну реактивную систему залпового огня.
В небе над Украиной был сбит вертолет Ми-24 и девять беспилотников оперативно-тактического уровня.
Потери РФ на 11 апреля 2023
- личного состава – около 179 320 (+500),
- танков ‒ 3 644 (+7),
- боевых бронированных машин ‒ 7 038 (+10),
- артиллерийских систем – 2 765 (+15),
- реактивных систем залпового огня – 535 (+1),
- средств противовоздушной обороны ‒ 282,
- самолетов – 307,
- вертолетов – 293 (+1),
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 2 332 (+9),
- крылатых ракет ‒ 911,
- кораблей (катеров) ‒ 18,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5 620 (+13),
- специальной техники – 316 (+5).
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 412-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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