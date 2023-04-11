В Херсоне в четвертый раз за сутки раздались взрывы
В Херсоне снова раздались взрывы.
Об этом пишут в местных пабликах.
Отмечается, что в 16.54 был замечен вражеский БпЛА в окрестностях города, а в 17.30 были слышны взрывы в Херсоне.
Напомним, что в ночь на 11 апреля в Херсоне прогремели мощные взрывы . Громкие звуки всколыхнули город в час ночи и четыре утра.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 412-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Есть ли среди западных пилотов те, что умеют летать на F-16 и хотели бы служить в украинских Вооруженных силах против россиян. Как американские пилоты видят надежную защиту украинского неба и какое влияние, по их мнению, на российско-украинскую войну будет иметь передача западных истребителей.Артем Куля, Илья Нежигай