В Херсоне снова раздались взрывы.

Об этом пишут в местных пабликах.

Отмечается, что в 16.54 был замечен вражеский БпЛА в окрестностях города, а в 17.30 были слышны взрывы в Херсоне.

Напомним, что в ночь на 11 апреля в Херсоне прогремели мощные взрывы . Громкие звуки всколыхнули город в час ночи и четыре утра.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 412-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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