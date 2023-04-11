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Малиновская Ангелина, редактор ленты

В Киеве жители слышали взрывы

В Киеве жители слышали взрывы
Фото: Depositphotos

В Киеве жители сообщают о взрывах.

Официального подтверждения пока нет. Воздушная тревога в столице объявлена не была.

Местные пишут, что примерно в 18:35 были слышны взрывы и что после этого у многих на Позняках исчезла вода.

Напомним, что 9 апреля в Киевской области раздался взрыв и вспыхнул масштабный пожар.

А 6 апреля в Киеве также были слышны взрывы, об этом писали местные жители.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 412-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Война в Украине, Взрыв, Київ
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