В Киеве жители слышали взрывы
В Киеве жители сообщают о взрывах.
Официального подтверждения пока нет. Воздушная тревога в столице объявлена не была.
Местные пишут, что примерно в 18:35 были слышны взрывы и что после этого у многих на Позняках исчезла вода.
Напомним, что 9 апреля в Киевской области раздался взрыв и вспыхнул масштабный пожар.
А 6 апреля в Киеве также были слышны взрывы, об этом писали местные жители.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 412-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
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