В пасхальные дни отделения Новой почты будут работать по обычному графику, без сокращений.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

— В воскресенье 16 апреля и в понедельник 17 апреля отделения Новой почты будут работать по своему обычному графику, без сокращений. Адресный забор, курьерская доставка на адрес и в почтоматы также будут работать без изменений, по обычному графику, — говорится в сообщении.

Найти ближайшее отделение и узнать график его работы можно по ссылке.

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Недавно мы сообщали, что Новая почта запустила адресную отправку посылок в Польше.

Теперь клиенты компании могут вызвать курьера на любой польский адрес, чтобы отправить документы или посылки до 30 кг в Украину.

Услуга действует по всей территории Польши, даже в тех городах, где нет отделений Nova Post.

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