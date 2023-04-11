Как будут работать отделения Новой почты на Пасху
В пасхальные дни отделения Новой почты будут работать по обычному графику, без сокращений.
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
— В воскресенье 16 апреля и в понедельник 17 апреля отделения Новой почты будут работать по своему обычному графику, без сокращений. Адресный забор, курьерская доставка на адрес и в почтоматы также будут работать без изменений, по обычному графику, — говорится в сообщении.
Найти ближайшее отделение и узнать график его работы можно по ссылке.
Недавно мы сообщали, что Новая почта запустила адресную отправку посылок в Польше.
Теперь клиенты компании могут вызвать курьера на любой польский адрес, чтобы отправить документы или посылки до 30 кг в Украину.
Услуга действует по всей территории Польши, даже в тех городах, где нет отделений Nova Post.
Есть ли среди западных пилотов те, что умеют летать на F-16 и хотели бы служить в украинских Вооруженных силах против россиян. Как американские пилоты видят надежную защиту украинского неба и какое влияние, по их мнению, на российско-украинскую войну будет иметь передача западных истребителей.Артем Куля, Илья Нежигай