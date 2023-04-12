Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
6 660 грн одним платежом: как украинцам зарегистрироваться на денежную помощь от организации ACTED
Детские выплаты 2023: какая денежная помощь предусмотрена в Украине
Я никому не пожелаю так прощаться со своим любимым человеком. Невеста Да Винчи рассказала, как пыталась его спасти
Зеленский и Дуда в Варшаве передали послание Кремлю: никогда больше вам не удастся нас поссорить
Весенние каникулы в Украине 2023: когда начнутся и сколько продлятся
Україна
Валентина Чорна, редактор ленты

Данилов прокомментировал 4 сценария развития войны, обнародованные NYT

Олексій Данілов
Фото: УНИАН

Украина имеет один сценарий развития войны, который предусматривает освобождение незаконно оккупированных территорий от российских захватчиков.

Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, комментируя четыре сценария, обнародованные The New York Times.

— Все, что касается стратегии по освобождению украинских территорий — это закрытая информация. Она не может быть распространена источниками, которые есть на территории нашей страны. Война — это очень сложная вещь. Современная война еще сложнее, чем Вторая мировая и другие войны, которые были на планете. Она отличается многими процессами, — сказал он в эфире национального телемарафона Єдині новини.

По словам Данилова, все сценарии, приведенные газетой NYT, являются крайне сложными, и должны быть определенные обстоятельства для их реализации.

— Это довольно неприятная вещь, когда пишут о гибели тех или иных руководителей нашей страны. Советовал бы не обращать внимание на такие сценарии, потому что это очень опасно. Есть более понятный сценарий — это наша армия, наши военные, которые сейчас готовятся, воюют и защищают нашу страну, — сказал секретарь СНБО.

Ранее NYT обнародовала четыре “диких” сценария развития войны в Украине, которые якобы рассматривала разведка Минобороны США.

Гипотетические сценарии включают смерть президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского, смену руководства в Вооруженных силах России и удар Украины по Кремлю.

Читайте также
Если мир выберет позорный мир, то получит новую войну с Четвертым рейхом РФ — Данилов
Олексій Данілов

Война в Украине, Алексей Данилов, Разведка
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Народу все равно не хватает: оккупант о нехватке людей и окружении ВСУ
російські військові
В Скадовске назревает гуманитарный кризис из-за нехватки лекарств – Генштаб
Данилов прокомментировал 4 сценария развития войны, обнародованные NYT
Вице-премьер РФ и десятки компаний: США ввели очередной пакет санкций
Данилов прокомментировал 4 сценария развития войны, обнародованные NYT
Резников рассказал, какую роль в образовании танковой коалиции сыграла Испания
Олексій Резніков
Россия рискует стать экономической колонией Китая – директор ЦРУ
Вільям Бернс
Видео
Если бы мы не обороняли Бахмут, то враг бы шел вглубь территории Украины — Маляр

Российские оккупационные войска превратили часть Бахмута в сирийский город Алеппо, который полностью разбомблен, однако если бы не украинские защитники, то враг продвинулся бы вглубь Украины.

Яна Брензей, Илья Нежигай
Украинская молитва в лавре: как Епифаний провел литургию в Вербное воскресенье
Данилов прокомментировал 4 сценария развития войны, обнародованные NYT
Заявление Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси: реакция мира и какая угроза для Украины
Ядерна зброя
Тренируются уничтожать врага! Как выглядит подготовка нового подразделения полиции “Лють”
Данилов прокомментировал 4 сценария развития войны, обнародованные NYT
Почему некоторые города без горячей воды после отмены регулируемой цены на газ
гаряча вода, комунальник, Київптеплоенерго, Відключення води Київ
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь