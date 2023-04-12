Данилов прокомментировал 4 сценария развития войны, обнародованные NYT

Украина имеет один сценарий развития войны, который предусматривает освобождение незаконно оккупированных территорий от российских захватчиков.

Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, комментируя четыре сценария, обнародованные The New York Times.

— Все, что касается стратегии по освобождению украинских территорий — это закрытая информация. Она не может быть распространена источниками, которые есть на территории нашей страны. Война — это очень сложная вещь. Современная война еще сложнее, чем Вторая мировая и другие войны, которые были на планете. Она отличается многими процессами, — сказал он в эфире национального телемарафона Єдині новини.

По словам Данилова, все сценарии, приведенные газетой NYT, являются крайне сложными, и должны быть определенные обстоятельства для их реализации.

— Это довольно неприятная вещь, когда пишут о гибели тех или иных руководителей нашей страны. Советовал бы не обращать внимание на такие сценарии, потому что это очень опасно. Есть более понятный сценарий — это наша армия, наши военные, которые сейчас готовятся, воюют и защищают нашу страну, — сказал секретарь СНБО.

Ранее NYT обнародовала четыре “диких” сценария развития войны в Украине, которые якобы рассматривала разведка Минобороны США.

Гипотетические сценарии включают смерть президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского, смену руководства в Вооруженных силах России и удар Украины по Кремлю.

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