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Наташа Тарчевська, Выпускающий редактор YouTube-каналов ICTV, Fakty ICTV, Вікна-новини

Каденюк, Добровольский, Береговой: пять выдающихся имен украинских космонавтов

Каденюк, Добровольский, Береговой: пять выдающихся имен украинских космонавтов

День космонавтики ежегодно празднуется 12 апреля. Именно в этот день в далеком 1961 году состоялся первый полет человека в космос.

Имя советского космонавта Юрия Гагарина навсегда вошло в историю человечества: его полет стал мощной мотивацией исследовать космос.

Роль украинских летчиков и ученых космической отрасли минувшего столетия переоценить трудно. Именно украинский академик из Житомира Сергей Королев возглавлял запуск ракеты Юрия Гагарина, а также первого искусственного спутника Земли.

По меньшей мере четверо украинцев летали в космос в составе экспедиций США. Первым космонавтом Польши также стал выходец из Украины.

Что касается советской космонавтики, то в ее истории до сих пор остаются темные страницы, поскольку многие начинания обрывались несчастными случаями.

Пять впечатляющих историй советских украинских космонавтов — в материале Фактов ICTV.

Леонид Каденюк

День космонавтики: пять выдающихся имен украинских космонавтов

Первый украинский космонавт родился в 1951 году в селе Клишковка Черновицкой области.

Окончил одно из самых престижных учебных заведений для будущих космонавтов — Черниговское высшее военное авиационное училище летчиков.

Уже в 1976 году Леонида Каденюка отобрали в отряд космонавтов всемирно известной космической системы Буран.

В течение последующих лет он учился и проходил инженерно-летную подготовку.

Каденюк летал более чем на 50 типах и модификациях самолетов различного назначения, а также на американском тренировочном самолете Northrop T-38.

Полет в космос Леонид Каденюк совершил в ноябре 1997 года на космическом корабле NASA Колумбия. Вместе с американскими астронавтами он пробыл в космосе почти 16 дней и успешно вернулся домой.

Позже Леонид Каденюк поделился, что сигналом для подъема экипажа он выбрал государственный гимн Украины. Более того, первой страной, с которой связался корабль Колумбия, была не Америка, а Украина.

Леонид Каденюк умер зимой 2018 года в возрасте 67 лет. Во время утренней пробежки у него внезапно остановилось сердце.

Валентин Бондаренко

День космонавтики: пять выдающихся имен украинских космонавтов

Родился в Харькове в 1937 году. После завершения обучения служил в частях военно-воздушных сил.

Оказавшись в составе первого отряда советских космонавтов, проходил общекосмическую подготовку к космическому полету на корабле Восход.

Валентин Бондаренко стал первым погибшим летчиком в истории космонавтики.

В 1961 году во время очередной тренировки в сурдобарокамере он снял с себя закрепленные датчики и, протерев спиртом участки тела, выпустил из рук кусочек ваты.

В атмосфере чистого кислорода после попадания спирта огонь моментально охватил всю камеру, а из-за большого перепада давления ее невозможно было открыть.

Когда обгоревшего космонавта достали, он был еще жив, однако медикам не удалось его спасти.

Информацию о гибели Валентина Бондаренко скрывали более двадцати лет:  детали его смерти были скромно описаны в газете Известия в конце 1980-х годов.

Сейчас в Харькове одна из школ носит имя Валентина Бондаренко. Также в его честь назван кратер на Луне.

Анатолий Левченко

День космонавтики: пять выдающихся имен украинских космонавтов

Родился в 1941 году в селе Основинцы на Харьковщине.

После окончания Школы летчиков-испытателей начал работать по специальности, успев освоить 87 типов и модификаций самолетов. Общая продолжительность его полетов составляла более 3,5 тыс. часов.

Единственный полет в космос Анатолий Левченко совершил 21-29 декабря 1987 года в составе космической экспедиции Союз ТМ-4.

По прибытии на Землю он установил рекорд — самый короткий отдых после полета за всю историю космонавтики.  Уже через полчаса после приземления Левченко выполнил самостоятельные полеты на Ту-154 и МиГ-25.

После этого Анатолий Левченко удостоился сразу четырех наград, в том числе Героя Советского Союза.

Весной 1988 года у Анатолия Левченко обнаружили раковую опухоль головного мозга: он умер через три месяца после госпитализации.

По неофициальной информации, появление опухоли могли спровоцировать испытания космонавтов на перегрузки. По другой версии, ее спровоцировала жесткая посадка Союза ТМ-3, во время которой Левченко очень сильно ударился головой.

Коллекция вещей Анатолия Левченко хранится в одном из отделов Харьковского планетария.

Георгий Добровольский

День космонавтики: пять выдающихся имен украинских космонавтов

Родился в 1928 году в Одессе. Во время войны помогал местным жителям оборонять город от нацистов, имел связи с партизанами.

В ряды армии СССР вступил в 1946 году. За 15 лет в воздушных войсках дослужился до звания подполковника.

В отряд космонавтов вступил в 1963 году. После прохождения общекосмической подготовки был назначен на должность космонавта второго отряда, отвечавшего за военные космические программы.

Во время планирования экспедиции на орбитальной космической станции Салют-11 в 1971 году Добровольского назначили командиром экипажа.

Полет корабля Союз-11, который длился 23 дня 18 часов 21 минуту 43 секунды, стал для Георгия Добровольского первым и последним. Вместе с другими членами экипажа он погиб в стратосфере над Казахской ССР.

Как выяснилось, произошла взрывная декомпрессия спускаемого аппарата, поскольку экипаж был без скафандров.

Сейчас именем Георгия Добровольского названы десятки улиц в городах Украины, Беларуси, России и Казахстана.

О полете экипажа Союз-11 снято несколько фильмов, также его имя упоминается в компьютерных играх Mass Effect 2 (2010) и Mass Effect 3 (2012).

Георгий Береговой

День космонавтики: пять выдающихся имен украинских космонавтов

Родился в селе Федоровка на Полтавщине в 1921 году, долгое время проживал в Енакиево.

Участвовал во Второй мировой войне, получил первую звезду Героя. После завершения войны работал летчиком-испытателем, освоил десятки типов самолетов.

Впоследствии получил звание заслуженного летчика-испытателя СССР.

Из-за поразительного сходства с тогдашним генсеком ЦК КПСС Леонидом Брежневым едва не погиб во время обстрела автомобиля, в котором ехали космонавты.

Нападавший планировал покушение именно на Брежнева и, заметив в окне авто похожую фигуру, открыл огонь.

Георгий Береговой получил легкое ранение, а вот водитель автомобиля погиб.

В течение 15 лет возглавлял главное советское учреждение по подготовке космонавтов — Центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина.

Умер во время операции летом 1995 года, похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

Фото: Getty Images, NASA, Тестпилот, Одесса-Memory, Street Astronomy, Госкаталог

Космос, Леонід Каденюк, Полет в космос
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