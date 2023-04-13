Вечером 12 апреля российские оккупанты обстреливают город Очаков Николаевской области.

Об этом сообщил глава начальник полиции Николаевщины Сергей Шайхет.

— Опять обстрелы города, с определенной периодичностью, предварительно, из РСЗО. Повреждения и пострадавших устанавливаем, полиция и ГСЧС работают на месте! — написал он.

Отметим, что вчера Россия атаковала Очаков с Кинбурнской косы. В результате обстрела повреждено до десятка частных домов и гражданский автотранспорт, обошлось без жертв.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 413-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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