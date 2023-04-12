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Илья Нежигай, редактор ленты

Подоляк рассказал, будут ли в Украине присылать электронные повестки

Михайло Подоляк
Фото: Офис президента

Сейчас в Украине нет необходимости о введении электронных повесток через Дію.

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, ждать ли сейчас украинцам соответствующих изменений в законодательстве.

По его словам, существует три аспекта, которые влияют на этот процесс. Во-первых, в Украине существует контролируемый процесс мобилизации и Министерство обороны Украины вместе с ВСУ занимаются этим довольно эффективно.

Во-вторых, хотя министр цифровой трансформации Михаил Федоров говорил, что для внедрения электронных повесток через Дію нужно изменить ряд документов, регуляторных актов в законодательстве Украины, советник руководителя Офиса президента Подоляк уверяет, что сейчас в этом сейчас нет необходимости.

В-третьих, украинские ТЦК сегодня работают до сих пор эффективно, хотя время от времени есть определенные ошибки, которые украинские военные постоянно исправляют.

— Сегодня нет необходимости менять порядок мобилизации в Украине. В России же состоялось истерическое действие через парламент, когда депутаты трижды проголосовали и получили электронный мобилизационный документ, — сказал он.

По его словам, понимают, что уже не контролируют ситуацию по мобилизации в своей стране. Среди населения уже нет пропагандистских настроений, которые были вместе с началом полномасштабного вторжения, поскольку Кремль за эти 14 месяцев не смог объяснить россиянам причины войны.

Кроме того, власти России не смогли объяснить своему народу, для чего нужно мобилизовать такое большое количество граждан.

“Такое истерическое поведение свидетельствует о том, что потери оккупантов — заоблачные. А в Украине на данный момент нет необходимости вводить электронные повестки”, — сказал Михаил Подоляк.

Как ранее заявил руководитель по развитию электронных услуг Минцифры Мстислав Баник, повестки не будут приходить через Дію, поскольку это политическая позиция относительно сервиса.

Перед этим нардеп Федор Вениславский, который является главой профильного комитета Верховной Рады, занимающегося поиском вариантов привлечения людей к мобилизации, допустил возможность вручения повесток через мессенджеры, поскольку многие мужчины призывного возраста проживают не по месту регистрации.

Впоследствии глава Минцифры Михаил Федоров ответил на это, что сегодня нет технической возможности запустить рассылку повесток в военкоматы через мессенджеры.

Михаил Подоляк, мобілізація, Офис президента
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