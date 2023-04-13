Резников опроверг заявление о присутствии войск НАТО в Украине

На территории Украины нет персонала НАТО, за исключением военных атташе.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников на совместной пресс-конференции с испанской коллегой Маргарет Роблес.

Заявления о наличии войск НАТО в Украине распространились после “слива” секретных документов Пентагона.

Отвечая на вопрос об утечке, Резников обратил внимание на то, что в там есть много недостоверных и неактуальных данных.

Министр выразил уверенность, что бенефициаром слива документов является либо Россия, либо ее союзники или симпатики.

В свою очередь партнеры Украины будут работать над тем, чтобы “нейтрализовать утечку и избежать этого в будущем”.

Также Резников отметил, что несмотря на утечку информации, Украина имеет полное доверие к американским союзникам.

По словам министра обороны Испании Маргарет Роблес, единство союзников по НАТО и Европейскому Союзу остается сильным, и России не удастся его разорвать.

Источник : CNN

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