Резников опроверг заявление о присутствии войск НАТО в Украине
На территории Украины нет персонала НАТО, за исключением военных атташе.
Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников на совместной пресс-конференции с испанской коллегой Маргарет Роблес.
Заявления о наличии войск НАТО в Украине распространились после “слива” секретных документов Пентагона.
Отвечая на вопрос об утечке, Резников обратил внимание на то, что в там есть много недостоверных и неактуальных данных.
Министр выразил уверенность, что бенефициаром слива документов является либо Россия, либо ее союзники или симпатики.
В свою очередь партнеры Украины будут работать над тем, чтобы “нейтрализовать утечку и избежать этого в будущем”.
Также Резников отметил, что несмотря на утечку информации, Украина имеет полное доверие к американским союзникам.
По словам министра обороны Испании Маргарет Роблес, единство союзников по НАТО и Европейскому Союзу остается сильным, и России не удастся его разорвать.