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Илья Нежигай, редактор ленты

Россия атаковала Очаков с Кинбурнской косы

Россия атаковала Очаков с Кинбурнской косы
Фото: Pixabay

Оккупационные войска России обстреляли город Очаков Николаевской области.

Об этом сообщил глава полиции Николаевской области Сергей Шахет.

— г. Очаков, Николаевская область! Опять обстрелы, предварительно из РСЗО со стороны Кинбурнской косы, — написал он.

Шахет добавил, что сейчас повреждения и пострадавших устанавливаются, а полиция и ГСЧС работают на месте.

Война в Украине, Николаевская область, Очаков, Російська агресія
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