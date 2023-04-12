Илья Нежигай, редактор ленты
Россия атаковала Очаков с Кинбурнской косы
Оккупационные войска России обстреляли город Очаков Николаевской области.
Об этом сообщил глава полиции Николаевской области Сергей Шахет.
— г. Очаков, Николаевская область! Опять обстрелы, предварительно из РСЗО со стороны Кинбурнской косы, — написал он.
Шахет добавил, что сейчас повреждения и пострадавших устанавливаются, а полиция и ГСЧС работают на месте.
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