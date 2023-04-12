В МИД обратились в Гаагу с требованием отреагировать на видео казни военного ВСУ

МИД Украины призывает Международный уголовный суд обратить внимание на видео, где российские военные казнят украинского пленного.

Об этом говорится в заявлении ведомства.

— Убийство украинского пленного, зафиксированное на видео, является серьезным нарушением Женевских конвенций и является военным преступлением в соответствии с положениями Уголовного кодекса Украины и Римского статута Международного уголовного суда, — сказано в сообщении МИД.

В министерстве отмечают, что это не первый случай вопиюще бесчеловечного обращения российских войск с украинскими пленными.

МИД призвал Офис прокурора МУС безотлагательно обратить внимание “на очередное зверство российских военных в контексте расследования военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных гражданами РФ на территории Украины”.

Кроме того, Украина призывает международное сообщество принять решительные срочные меры для усиления помощи, чтобы защитить украинцев от российского геноцида и освободить все территории.

Видео с казнью украинского военнопленного начало распространяться в сети вечером 11 апреля.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился в ООН и Красный Крест с требованием, чтобы россияне понесли ответственность за казнь украинского бойца.

Источник : МИД

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