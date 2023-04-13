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Україна
Илья Нежигай, редактор ленты

Украина получит $200 млн от Всемирного банка на восстановление энергетической инфраструктуры

Украина получит $200 млн от Всемирного банка на восстановление энергетической инфраструктуры

Всемирный банк предоставит Украине грант на $200 млн, средства из которого будут направлены на восстановление украинской энергетической инфраструктуры.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

— Всемирный банк предоставит Украине дополнительные $200 млн на восстановление энергетики! Только что в Вашингтоне подписали соглашение с вице-президентом Всемирного банка Анной Бьерде, — написал он.

Шмыгаль отметил, что таким образом, восстановление Украины начинается уже в этом году, а энергетика является одним из приоритетов правительства Украины.

— Привлеченные от Всемирного банка средства будут направлены на восстановление электросети и систем теплоснабжения в Киеве, Харькове, Николаеве, Сумах и городах Черниговской области, — сообщил глава правительства.

Премьер-министр сообщил, что на встрече с представителями Всемирного банка обсудили совместную работу в рамках межведомственной платформы координации доноров, известного как финансовый Рамштайн.

— Совместно со Всемирным банком готовим к реализации и проект страхования военных рисков для иностранных инвестиций. Это ключевой инструмент, чтобы привлечь эти инвестиции уже сейчас, не дожидаясь завершения войны, — добавил он.

Глава украинского правительства подчеркнул, что этот вклад станет крупнейшим проектом восстановления в Европе со времен Второй мировой войны.

Ранее премьер Денис Шмыгаль выехал с рабочим визитом из Украины и, сначала, 11 апреля, посетил Торонто, что в Канаде, а уже сегодня, 12 апреля, находится с визитом в США.

В частности, во время интервью американской газете The Hill в Вашингтоне Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ может начаться летом.

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Фото: Денис Шмигаль

Война в Украине, Денис Шмыгаль, Энергетика, США
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