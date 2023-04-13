Постоянное представительство Украины при Организации Объединенных Наций заявило, что председательство России в Совете безопасности и жестокая казнь военнопленного выглядит цинично и снижает авторитет.

Об этом сообщило Постоянное представительство Украины при ООН на своей странице в Twitter.

— На фоне возмутительного преступления, председательство Российской Федерации в Совете Безопасности ООН выглядит крайне циничным и вредит авторитету и возможностям этого органа. Страна, которую Генеральная Ассамблея ООН признала государством-агрессором, страна, которая продолжает совершать преступления агрессии, военные преступления и преступления против человечности, не должна руководить деятельностью органа ООН, на который возложены первоочередные функции — ответственность за поддержание международного мира и безопасности, — говорится в заявлении.

Постоянное представительство Украины в ООН призвало Организацию проверить Россию на соответствие Уставу организации, поскольку действия РФ несовместимы “с понятием “миролюбивое государство” в значении статьи 4″.

В постпредставительстве отметили, что РФ сознательно реализует политику пыток, насилия, пыток, умышленного убийства пленных военных и гражданских украинцев.

— Мы потрясены ужасным видео, где российские солдаты обезглавливают украинского военнопленного. Позируя на камеру, российские палачи с особым цинизмом лишают жизни человека. Этот шокирующий инцидент только укрепил нашу решимость привлечь к ответственности всех причастных к совершению ужасных преступлений в Украине, включая высшее руководство Российской Федерации и непосредственных исполнителей, — говорится в заявлении.

Постоянно представительство также назвало поведение россиян грубым нарушением Женевских конвенций и военным преступлением в соответствии с положениями Уголовного кодекса Украины и Римского статута Международного уголовного суда.

Видео, на котором оккупанты казнили украинского военнопленного распространилось в сети вечером 11 апреля.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к ООН и Красному Кресту с требованием, чтобы россияне понесли ответственность за казнь украинского бойца.

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