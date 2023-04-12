Президент Владимир Зеленский получил от правительства Чеченской Республики Ичкерия в изгнании высшие государственные награды — орден Честь Нации и орден имени Джохара Дудаева.

Главу Украинского государства отметили за выдающиеся заслуги и самоотверженные действия ради свободы и демократии во всем мире, а также за личные заслуги перед чеченским народом.

— Его политическая твердость и верность родной стране сумели сплотить народ Украины перед нависшей угрозой от векового врага в лице России и ее кровожадных монстров, захвативших власть террористическими методами, — говорится в постановлении, подписанном главой правительства Чеченской Республики Ичкерия в изгнании Ахмедом Закаевым 27 ноября 2022 года.

Награды Зеленскому лично передал глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Орден Джохара Дудаева присуждают кавалерам ордена Честь Нации.

Таким орденом сейчас награждены чеченские политические деятели Аслан Масхадов и Зелимхан Яндарбиев, а также литовский государственный деятель Витаутас Ландсбергис.

Источник : Офис президента

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.