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Україна
Валентина Чорна, редактор ленты

Никакой руины в Украине не будет. И это будет доказательством полного проигрыша России – Зеленский

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

На территории Украины не будет никакой руины, и это будет вполне конкретное доказательство полного проигрыша государства-террориста.

Об этом в вечернем обращении заявил президент Владимир Зеленский.

— Мир знает решение — по активам России, российских чиновников, олигархов, которые богатели, пока их государство становилось террористом. Все эти активы должны пойти на компенсацию убытков тем, кому Россия принесла боль и страдания. Российские активы должны пойти на восстановление после агрессии. Война должна получиться самой дорогой — именно для агрессора. И все для этого мы делаем. Спасибо партнерам, которые нас поддерживают, — сказал президент.

Зеленский сообщил, что сегодня принял участие во встрече, где обсуждалась финансовая поддержка Украины. Главной темой стало восстановление нашего государства после боевых действий.

— Я поблагодарил партнеров за то, что они помогают нам сохранять устойчивость Украины, нашу финансовую стабильность. И призвал быть активнее, чтобы Украина могла быть активнее в восстановлении, в возвращении украинцам нормальной жизни, — сказал президент.

Также в среду Зеленский встретился с двухпартийной делегацией Сената США.

— Поинформировал о том, что происходит сейчас на поле боя, и о наших возможностях. Как и всегда, мы продемонстрировали, что наши отношения с Америкой в поставках оружия, в финансовой поддержке являются полностью чистыми, полностью прозрачными. По каждому центу и каждой единице оружия партнеры имеют полное видение. И это важно, чтобы никакие искусственные манипуляции не портили нашего доверия, — сообщил глава государства.

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Володимир Зеленський

Война в Украине, Владимир Зеленский, Російська агресія
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