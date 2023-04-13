Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
6 660 грн одним платежом: как украинцам зарегистрироваться на денежную помощь от организации ACTED
Я никому не пожелаю так прощаться со своим любимым человеком. Невеста Да Винчи рассказала, как пыталась его спасти
Зеленский и Дуда в Варшаве передали послание Кремлю: никогда больше вам не удастся нас поссорить
Курс доллара отпустят: что известно и когда это может произойти
Была на 17-й неделе беременности: мужчина столкнул свою жену со скалы
Україна
Валентина Чорна, редактор ленты

Готовим ребят, ждем поставки оружия и приближаем победу — Зеленский

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Украина готовит бойцов, ждет поставки оружия от партнеров и приближает победу в войне против российских захватчиков.

Об этом в вечернем обращении сказал президент Владимир Зеленский.

— Провел Военный кабинет, особый формат работы с руководителями нашего сектора обороны, нашими командующими, разведкой, Офисом. Только то, что непосредственно необходимо для управления передовой и обеспечением активных действий Украины, защитой нашего государства от российского террора. Это было содержательно. И наши действия будут мощными, — сказал он.

Сегодня в Мариинском дворце впервые был отмечен День работников и работниц украинского оборонно-промышленного комплекса. Зеленский наградил представителей этой отрасли.

Также президент провел совещание с чиновниками относительно законодательных шагов для приближения членства Украины в Европейском Союзе.

— Цель нашего государства — абсолютно достижима. Украина будет интегрированной со всеми институтами и практиками Евросоюза, получит полноправное членство. С нашей стороны — полная готовность, — подчеркнул Зеленский.

Читайте также
В дату уничтожения крейсера Москва: Зеленский учредил новый праздник
Володимир Зеленський

Война в Украине, Владимир Зеленский, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Нужно быть активными в обеспечении снарядами: Зеленский о подготовке к Рамштайну
Володимир Зеленський
Нам нужно убивать несовершеннолетних, женщин, всех: оккупант о “зачистке” мирного населения в Украине
Готовим ребят, ждем поставки оружия и приближаем победу — Зеленский
Украине необходимо уже сейчас изолировать Крым от РФ – Волкер
Курт Волкер
Новые “хлопки”: вблизи Мариуполя прозвучала серия взрывов
Вибух - дим після вибуху
Сколько заключенных ЧВК Вагнера завербовали на войну в Украине за два месяца — статистика
Готовим ребят, ждем поставки оружия и приближаем победу — Зеленский
Видео
Депортация детей из Херсонской области — зачем оккупанты похищают украинских сирот

Россия депортировала из Украины более 19 тысяч детей. Таковы данные сайта “Дети войны”. Наибольший акцент захватчики делают на детей – сиротах из оккупированных территорий. Во-первых, родные их не будут искать, во-вторых, детей рассматривают как своеобразное оружие против Украины. Эту теорию подтверждает Владимир Сагайдак. Он – директор Центра социально-психологической реабилитации детей. Шесть месяцев в течение оккупации он прятал от россиян 52 ребенка и делал все, чтобы их насильственно не депортировали.

Ольга Чайко
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 11:30 (15.04.2023)
випуск
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 11:00 (15.04.2023)
випуск
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 10:30 (15.04.2023)
випуск
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 10:00 (15.04.2023)
випуск
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь