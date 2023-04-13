Готовим ребят, ждем поставки оружия и приближаем победу — Зеленский
Украина готовит бойцов, ждет поставки оружия от партнеров и приближает победу в войне против российских захватчиков.
Об этом в вечернем обращении сказал президент Владимир Зеленский.
— Провел Военный кабинет, особый формат работы с руководителями нашего сектора обороны, нашими командующими, разведкой, Офисом. Только то, что непосредственно необходимо для управления передовой и обеспечением активных действий Украины, защитой нашего государства от российского террора. Это было содержательно. И наши действия будут мощными, — сказал он.
Сегодня в Мариинском дворце впервые был отмечен День работников и работниц украинского оборонно-промышленного комплекса. Зеленский наградил представителей этой отрасли.
Также президент провел совещание с чиновниками относительно законодательных шагов для приближения членства Украины в Европейском Союзе.
— Цель нашего государства — абсолютно достижима. Украина будет интегрированной со всеми институтами и практиками Евросоюза, получит полноправное членство. С нашей стороны — полная готовность, — подчеркнул Зеленский.
Россия депортировала из Украины более 19 тысяч детей. Таковы данные сайта “Дети войны”. Наибольший акцент захватчики делают на детей – сиротах из оккупированных территорий. Во-первых, родные их не будут искать, во-вторых, детей рассматривают как своеобразное оружие против Украины. Эту теорию подтверждает Владимир Сагайдак. Он – директор Центра социально-психологической реабилитации детей. Шесть месяцев в течение оккупации он прятал от россиян 52 ребенка и делал все, чтобы их насильственно не депортировали.Ольга Чайко