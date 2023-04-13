Украина готовит бойцов, ждет поставки оружия от партнеров и приближает победу в войне против российских захватчиков.

Об этом в вечернем обращении сказал президент Владимир Зеленский.

— Провел Военный кабинет, особый формат работы с руководителями нашего сектора обороны, нашими командующими, разведкой, Офисом. Только то, что непосредственно необходимо для управления передовой и обеспечением активных действий Украины, защитой нашего государства от российского террора. Это было содержательно. И наши действия будут мощными, — сказал он.

Сегодня в Мариинском дворце впервые был отмечен День работников и работниц украинского оборонно-промышленного комплекса. Зеленский наградил представителей этой отрасли.

Также президент провел совещание с чиновниками относительно законодательных шагов для приближения членства Украины в Европейском Союзе.

— Цель нашего государства — абсолютно достижима. Украина будет интегрированной со всеми институтами и практиками Евросоюза, получит полноправное членство. С нашей стороны — полная готовность, — подчеркнул Зеленский.

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