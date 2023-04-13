Оккупанты не могут взять Бахмут под полный контроль – Маляр
На 414-е сутки полномасштабной войны наиболее жестокие столкновения происходят в Бахмуте Донецкой области.
Об этом на брифинге в Military Media Center сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
По ее словам, там враг сконцентрировал свои наиболее профессиональные подразделения.
Российское командование направило в город вагнеровцев, спецназовцев и десантно-штурмовые отряды.
– Россияне сконцентрировали в Бахмуте свои основные усилия, поэтому мы вынуждены также прилагать значительные усилия для того, чтобы защищать эти рубежи, – говорит Анна Маляр.
Оккупанты, несмотря на огромные потери, не останавливаются, потому что хотят все же достичь цели и взять под полный контроль Бахмут, однако им это не удается.
Тяжелые бои ведутся и в Марьинке, Авдеевке, а также на Лиманском направлении.
– Несмотря на сложную ситуацию, украинские воины отчаянно сражаются и не дают возможности врагу продвигаться и добиваться целей захватнической войны, – отмечает замминистра обороны.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 414-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Military Media Center