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Україна
Татьяна Забожко, редактор ленты

Оккупанты не могут взять Бахмут под полный контроль – Маляр

Втрати РФ
Фото: Генштаб ВСУ

На 414-е сутки полномасштабной войны наиболее жестокие столкновения происходят в Бахмуте Донецкой области.

Об этом на брифинге в Military Media Center сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, там враг сконцентрировал свои наиболее профессиональные подразделения.

Российское командование направило в город вагнеровцев, спецназовцев и десантно-штурмовые отряды.

– Россияне сконцентрировали в Бахмуте свои основные усилия, поэтому мы вынуждены также прилагать значительные усилия для того, чтобы защищать эти рубежи, – говорит Анна Маляр.

Оккупанты, несмотря на огромные потери, не останавливаются, потому что хотят все же достичь цели и взять под полный контроль Бахмут, однако им это не удается.

Тяжелые бои ведутся и в Марьинке, Авдеевке, а также на Лиманском направлении.

– Несмотря на сложную ситуацию, украинские воины отчаянно сражаются и не дают возможности врагу продвигаться и добиваться целей захватнической войны, – отмечает замминистра обороны.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 414-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Military Media Center

Авдеевка, Бахмут, Война в Украине, Донецкая область, Мар'їнка, Російська агресія, РФ
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