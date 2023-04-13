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Бедрак Виктория, редактор ленты

Российские элиты не верят в победу, но надеются на ничью — ГУР

Российские элиты не верят в победу, но надеются на ничью — ГУР
Фото: УНИАН

Элиты в России давно не надеются на победу в войне против Украины, однако сопротивляться режиму они также не готовы.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире 24 канала.

— На успех там уже давно никто не надеется, кроме, возможно, нескольких совсем больных людей. Есть понимание фатальной безнадежности. Надеются в лучшем случае на какую-то патовую ситуацию или ничью, когда удастся сохранить свои собственные интересы, — сказал он.

По его словам, уже давно понятно, что война — стратегическое поражение для российского военно-политического руководства и бизнес-элиты.

В то же время Юсов отмечает, что влиятельные люди РФ не готовы сопротивляться режиму. Пока их максимум —  готовность к попыткам защиты своих персональных интересов в обмен на какую-то информацию или какое-то взаимодействие, добавил он.

Представитель ГУР также выразил уверенность, что позже россияне будут готовы к более решительным действиям.

Ранее в ГУР заявили, что выкладывание в сети очередного видео с публичной казнью украинского военнопленного — это целенаправленная государственная политика РФ.

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Источник: 24 канал
Андрій Юсов, Война в Украине, Разведка
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