Тревогу не объявляли: в Херсоне третий раз за сутки прогремели взрывы
В Херсоне прогремел взрыв.
Об этом сообщают корреспонденты Суспільного.
Перед этим не была объявлена воздушная тревога.
Представители украинской власти или военные пока не комментировали информацию о взрывах.
Перед этим россияне 13 апреля также обстреливали Херсон. По свидетельствам местных, первый обстрел произошел ориентировочно в 01:50. Утром четверга россияне обстреляли парк в Днепровском районе Херсона, есть погибшие.
Напоминайте себе каждый день об уважении, благодарности и приязни к защитникам, потому что именно благодаря им мы утром пьем кофе в мирном Киеве, отправляем малышей в детсад и радуемся весне… Кто-то за наши радостные моменты отдал свою жизнь, а кто-то позволяет себе хамство в адрес украинских воинов. К счастью, таких немного, но, к сожалению – они есть.Маргарита Верещагина