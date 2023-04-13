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Илья Нежигай, редактор ленты

Тревогу не объявляли: в Херсоне третий раз за сутки прогремели взрывы

Тревогу не объявляли: в Херсоне третий раз за сутки прогремели взрывы
Фото: Depositphotos

В Херсоне прогремел взрыв.

Об этом сообщают корреспонденты Суспільного.

Перед этим не была объявлена воздушная тревога.

Представители украинской власти или военные пока не комментировали информацию о взрывах.

Перед этим россияне 13 апреля также обстреливали Херсон. По свидетельствам местных, первый обстрел произошел ориентировочно в 01:50. Утром четверга россияне обстреляли парк в Днепровском районе Херсона, есть погибшие.

Взрыв, Херсон
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Напоминайте себе каждый день об уважении, благодарности и приязни к защитникам, потому что именно благодаря им мы утром пьем кофе в мирном Киеве, отправляем малышей в детсад и радуемся весне… Кто-то за наши радостные моменты отдал свою жизнь, а кто-то позволяет себе хамство в адрес украинских воинов. К счастью, таких немного, но, к сожалению – они есть.

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