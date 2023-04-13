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Україна
Илья Нежигай, редактор ленты

В 2023 году на проекты быстрого восстановления Украины нужно $14 млрд — Шмыгаль

В 2023 году на проекты быстрого восстановления Украины нужно $14 млрд — Шмыгаль

Украине необходимо собрать $14 млрд до середины текущего, чтобы обеспечить потребности на 2023 год для быстрого восстановления, что подтверждается анализом Всемирного банка.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания круглого стола министров в поддержку Украины в рамках собрания Всемирного банка и МВФ.

— Нам нужно собрать не позднее первого полугодия этого года, чтобы успеть вложить эти деньги в социальную инфраструктуру, транспортную инфраструктуру, — сказал он.

Премьер подчеркнул, что Украина надеется на поддержку международных партнеров, в то же время со своей стороны сделает все для реконструкции государства и восстановления экономики в кратчайшие сроки.

Денис Шмыгаль добавил, что потери и расходы Украины беспрецедентны, поэтому государство нуждается во внешней поддержке, которая пойдет на покрытие дефицита бюджета и на восстановление экономики и восстановление страны.

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Глава украинского правительства добавил, что отчет Всемирного банка, Еврокомиссии и ООН указывает на оценку долгосрочных потребностей в восстановлении последствий первого года войны в $411 млрд.

Кроме того, премьер поблагодарил МВФ за утверждение 31 марта 2023 года новой четырехлетней программы расширенного финансирования EFF на общую сумму $15,6 млрд в рамках общего пакета помощи на $115 млрд.

“Это чрезвычайно важно для моей страны в плане макроэкономической стабильности и как сигнал для Российской Федерации о том, что наши партнеры с нами до тех пор, пока это необходимо”, — сказал он.

Премьер добавил, что сегодня также важным является образование нового грантового Целевого фонда поддержки Всемирным банком, который должен способствовать восстановлению и реформированию Украины (URTF) для проектов по восстановлению транспортной инфраструктуры, энергетики и здравоохранения, а также выразил особую благодарность США за уже предоставленную грантовую помощь $15,5 млрд и будущие $7,4 млрд до конца года.

“Мы открыты и прозрачны в вопросах финансовой поддержки, предоставляем всю запрашиваемую информацию Всемирному банку, администрации США, МВФ, и готовы предоставить еще более подробную информацию. Наше Министерство финансов работает ежедневно, присылая все необходимые отчеты”, — сказал Шмыгаль.

Денис Шмыгаль добавил, что восстановление Украины станет одним из крупнейших инвестиционных проектов в истории Европы, поэтому уже сегодня Украине нужно уделить самое пристальное внимание, что предусматривает привлечение $14,1 млрд на быстрое восстановление страны.

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Фото: Денис Шмигаль

Война в Украине, Денис Шмыгаль, МВФ, Всемирный банк
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