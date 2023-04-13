Бедрак Виктория, редактор ленты
В центре Мелитополя прогремел громкий взрыв – мэр
Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремел взрыв.
Об этом сообщил мэр города Иван Федоров.
— В Мелитополе громко! В центре города слышен сильный взрыв. Ждем подробностей, кто неудачно курит или как неисправно работает вражеская ПВО, — говорится в сообщении.
Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что российские оккупанты массово строят фортификационные сооружения возле города и минируют поля, готовясь к контрнаступлению ВСУ.
Источник: Иван Федоров
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