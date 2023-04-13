13 апреля в Херсоне прогремел сильнейший взрыв.

По свидетельству местных, произошло это ориентировочно в 01:50.

Воздушная тревога в это время в регионе не была объявлена.

Последний раз об опасности жителей Херсона и области извещали вечером 12 апреля.

В областной военной администрации информацию о ночных взрывах пока не предоставляли.

Напомним, как уже отмечала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, в случае обстрела вражеской артиллерии или авиации нельзя извещать о местах попаданий, потому что это ориентирует оккупантов.

Украинская сторона соблюдает норму освещения не менее чем через три часа.

Полномасштабная война в Украине длится уже 414-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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