Украина настаивает на получении четкой дорожной карты по вступлению в Альянс уже на июльском саммите НАТО в Вильнюсе. Однако единодушной поддержки среди стран-членов Альянса пока нет.

Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане во время Черноморской конференции по безопасности Международной Крымской платформы в Бухаресте.

По его словам, союзники НАТО предоставили Украине беспрецедентную военную поддержку на €65 млрд, чтобы защитить себя, и эта поддержка будет продолжаться столько, сколько нужно.

— Мы живем в мире, в котором много конкурирующих угроз. И это не только из-за этой (российско-украинской, — Ред.) войны, но также из-за общего сдвига и соревнования больших сил. Соревнование, которое можно назвать борьбой между демократиями и авторитарными режимами.

Он отметил, что Черноморский регион является стратегическим регионом для евроатлантической безопасности.

— Черноморский регион — это плацдарм для России, чтобы направить свою силу на Африку, на Ближний Восток… Поэтому это касается не только Черного моря. Это касается и Средиземного моря, и Адриатического моря, Индийского океана и так далее. Черноморский регион находится в фокусе наращивания агрессивности и действий России уже более двух десятилетий, — отметил Мирча Джоане.

Таким образом, говорит чиновник НАТО, Россия распространяет влияние на Восточные Балканы, Грузию, Молдову, Боснию и Герцоговину. И именно поэтому НАТО увеличило свое присутствие в регионе, а в странах Балтии и Польши развернуто четыре батальонные группы, которые планируют увеличить до уровня бригад.

Он добавил, что НАТО будет поддерживать Украину на пути к членству в Североатлантическом блоке.

— Видите то, как наши финские союзники, шведские союзники, присоединяются к нам, то я знаю, что вы тоже принадлежите к Западу, вы принадлежите к демократиям, вы принадлежите к евроатлантической семье, и мы с вами весь этот путь, — сказал Джоана представителями Украины.

Заместитель генсека НАТО отметил стратегическую важность Черного моря, указанную на саммите НАТО в Мадриде в прошлом году.

— Это не просто лист бумаги, это наше убеждение, превращенное в действие, — сказал Мирча Джоане.

Перед этим министр обороны Украины заявил, что для гарантий безопасности и свободы судоходства в Черном и Азовском морях необходима деоккупация полуострова Крым.

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