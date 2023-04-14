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Україна
Юлия Соколова, редактор ленты

Игнат объяснил, как ученые и инженеры помогают противодействовать бомбам и ракетам РФ

Юрій Ігнат

Ученые и инженеры помогают Вооруженным силам Украины противодействовать регулярным обстрелам РФ, в ходе которых агрессор применяет ракеты, дроны и авиабомбы.

Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии агентству УНН.

Он объяснил, что в этот процесс вовлечен Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз (КНИИСЭ). Его экспертизы помогают украинским военным понять, какие возможности есть у РФ, какое оружие она применяет и из чего оно состоит.

В дальнейшем эта информация помогает подавлять воздушные цели РФ посредством радиолокационной борьбы.

– Нам нужно знать, какое оружие нас атакует. Воздушные силы видят цель на радаре… Каждая цель имеет свои параметры – высоту полета, направление движения и так далее. Из чего эта цель состоит – это уже другой вопрос. Это то, что изучает КНИИСЭ, изучают ученые, военные, инженеры, чтобы понять, как можно противодействовать этим целям, — подчеркнул Игнат.

По его словам, экспертизы КНИИСЭ, к примеру, могут помогать отводить российские авиационные бомбы средствами радиоэлектронной борьбы. Эти средства могут подавить сигнал GPS в управляемых авиабомбах.

– Летят они в направлении по своей инерции, а GPS-навигация через спутник позволяет ими управлять дистанционно, чтобы направлять их в свою цель, — рассказал Игнат.

Проводится экспертиза и ракет, которые РФ применяет против Украины (в частности крылатых ракет). Вся эта информация будет полезна военным, чтобы понимать, “что же внутри” российского оружия.

В качестве примера спикер Воздушных сил упомянул об изучении экспертами КНИИСЕ иранских дронов-камикадзе Шахед (Shahed). Они разобрали беспилотник и обнаружили, что в нем используются сразу четыре GPS.

– То есть вы подавите один – нужно будет подавить и второй. А затем третий и четвертый, чтобы повлиять на него средствами радиоэлектронной борьбы. Это на первый взгляд примитивно, а с другой стороны – не все так просто, — уточнил Игнат.

По данным Генерального штаба ВСУ, Россия планирует запустить производство крылатых ракет Х-50. Это может означать ужесточение ракетных ударов РФ по Украине осенью.

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Фото: Facebook Юрия Игната

Источник: УНН
Бомба, Война в Украине, Ракетные удары России, Юрій Ігнат
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Напоминайте себе каждый день об уважении, благодарности и приязни к защитникам, потому что именно благодаря им мы утром пьем кофе в мирном Киеве, отправляем малышей в детсад и радуемся весне… Кто-то за наши радостные моменты отдал свою жизнь, а кто-то позволяет себе хамство в адрес украинских воинов. К счастью, таких немного, но, к сожалению – они есть.

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