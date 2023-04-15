Украинским детям сложно осваивать нынешнее количество предметов в школах, особенно в условиях полномасштабной войны.

Об этом на своей странице в Facebook написал министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.

Он начал с того, что при обсуждении количества предметов, которое изучают школьники сегодня в Украине, есть разные аргументы “за” сокращение и “против”.

— Два года ковида и год полномасштабного вторжения. Нагрузка на ребенка очень высокая: и психологическая, и умственная. Это и о большом количестве предметов, и об обучении онлайн, и о дополнительных занятиях, чтобы наверстать упущенное, — говорит министр.

Глава МОН привел пример, как в 7-9 классе у детей около 20 предметов.

— Такое количество сложно усвоить и без стресса и онлайн-обучения (иногда без гаджетов, адаптированных учебных программ и т. д.). А в наших условиях — это на грани возможностей. Поэтому в конце концов дети все равно сосредотачиваются на тех предметах, которые выбирают для себя как приоритетные, — пояснил он.

Оксен Лисовой говорит, что опирается в своей оценке на свой опыт родительства и на то, что наблюдал как директор Малой академии наук.

— Фактически вопрос стоит не так о том, сколько должно быть предметов, а как оптимизированы учебные программы, какую нагрузку получают дети на уроках и на домашнюю работу, в какой форме происходит обучение, — пояснил он.

Министр, ссылаясь на закон Об образовании 2017 года, сообщил, в старшей профильной школе, начиная с 2027 года, дети смогут выбирать направление, по которому они хотят учиться.

— Соответственно, это должно изменить подход с мультипредметности на конкретный профиль, который интересен школьнику или школьнице, — добавил он.

Оксен Лисовой призвал читателей поделиться своим мнением по этому вопросу в комментариях под его публикацией на Facebook и рассказать об опыте посещения детьми школ за рубежом.

Он отметил, что общей целью для Минобразования и родителей является создание для детей возможности получить качественное, полезное и современное образование.

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