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Україна
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Улучшат возможности наших Воздушных сил: Игнат о передаче польских МиГ-29

МіГ-29
Фото: Depositphotos

Представитель Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что польские МиГ-29 усилят способность украинских авиационных бригад.

Об этом он сказал в эфире телемарафона Единые новости.

Он пояснил, что с помощью этой техники Украина сможет восстановить собственный парк истребителей, добавить к ним определенное количество современного вооружения, что улучшит возможности наших Воздушных сил.

— Но для победы, для достижения превосходства в воздухе нам нужны истребители, о которых сейчас все говорят, — самолеты F-16. Поэтому мы ждем именно такое современное оружие, которое сможет переломить ход войны, — сказал Игнат.

По его мнению, заявление руководства РФ о возобновлении производства устаревших ракет Х-50, которые были разработаны еще в период СССР, связано с тем, что у россиян больше ресурсов для изготовления именно этого вида боеприпасов.

В то же время, он добавил, что пока это лишь пустое заявление россиян, потому что запустить такое производство в условиях санкций не так просто.

Накануне стало известно, что Берлин разрешил Варшаве поставлять истребители МиГ-29 из запасов бывшей Германской Демократической Республики (ГДР) в Украину.

Речь идет о 23 самолетах МиГ-29, которые в 2002 году Германия продала Польше. Ранее Бундесвер принял эти самолеты от Национальной народной армии ГДР.

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Война в Украине, Истребители для Украины, Юрій Ігнат
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Напоминайте себе каждый день об уважении, благодарности и приязни к защитникам, потому что именно благодаря им мы утром пьем кофе в мирном Киеве, отправляем малышей в детсад и радуемся весне… Кто-то за наши радостные моменты отдал свою жизнь, а кто-то позволяет себе хамство в адрес украинских воинов. К счастью, таких немного, но, к сожалению – они есть.

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