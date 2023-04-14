Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
6 660 грн одним платежом: как украинцам зарегистрироваться на денежную помощь от организации ACTED
Я никому не пожелаю так прощаться со своим любимым человеком. Невеста Да Винчи рассказала, как пыталась его спасти
Зеленский и Дуда в Варшаве передали послание Кремлю: никогда больше вам не удастся нас поссорить
Курс доллара отпустят: что известно и когда это может произойти
Температура превысит норму: синоптики дали прогноз погоды на апрель
Україна
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Сколько продлится передача госимущества Киево-Печерской лавры — ответ Минкульта

лавра Київ
Фото: Pixabay

Работа комиссии Министерства культуры и информационной политики Украины по приему-передаче 79 объектов государственного имущества в Киево-Печерской лавре будет продолжаться более трех месяцев.

Об этом в эфире 5 канала рассказала член комиссии, директор департамента культурного наследия Минкультуры Марьяна Томин.

– Мы перепланировали деятельность так, чтобы объекты, где проходят религиозные обряды, перенести на следующие этапы. Мы должны зайти в помещение, которое у нас есть в плане, обследовать его, оформить акт о том состоянии, в котором помещение находится сейчас, и дать сравнительный анализ той документации, которую мы имеем с 2013 года, до момента, когда передавали в аренду, а также с момента последней проверки заповедника, – сказала она.

Томина отметила, что после этого помещение опечатывается до решения вопросов со следующим арендатором.

– У нас в первой версии было запланировано три месяца (срок работы комиссии, – Ред.). Теперь мы понимаем, что это все будет гораздо дольше, – сказала она.

В частности, Томин сообщила, что на сегодняшний день УПЦ МП фактически не освободила ни одного помещения в Киево-Печерской лавре.

Читайте также
Внутри руины: Минкульт показал одно из помещений лавры после пользования УПЦ МП
Лавра після УПЦ МП

Напомним, что 10 марта стало известно, что Национальный заповедник Киево-Печерская лавра разрывает договор аренды со Свято-Успенским монастырем УПЦ (МП) с 29 марта 2023 года. После этого наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил, что монахи УПЦ (МП) не намерены выселяться из нее и переходить в ПЦУ.

29 марта Хозяйственный суд Киева открыл дело по иску Свято-Успенской Киево-Печерской лавры УПЦ (МП) к заповеднику Киево-Печерская лавра относительно незаконного расторжения договора аренды, а в самой УПЦ (МП) заявили, что не намерены выселяться до завершения судебного разбирательства.

31 марта Минкульт обратился с иском в Хозяйственный суд Киева в связи с тем, что Комиссию МКИП в очередной раз не пустили на территорию Национального заповедника Киево-Печерская лавра представители УПЦ Московского патриархата.

Война в Украине, Киево-Печерская лавра, Минкульт, УПЦ, УПЦ МП
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Улучшат возможности наших Воздушных сил: Игнат о передаче польских МиГ-29
МіГ-29
Очень осторожная цифра: мэр Мариуполя озвучил предварительные данные о погибших
Маріуполь
Китай заявил, что не передает оружие ни одной из сторон войны в Украине
Всекитайські збори народних представників
У врага нет ничего святого – Игнат об угрозе обстрелов РФ на Пасху
Російський винищувач Су-35
Самая тяжелая зима позади: в Украине официально завершился отопительный сезон
Опалення
Видео
Скандальные истории с оскорблением военных — что скрывается за неуважением к ВСУ

Напоминайте себе каждый день об уважении, благодарности и приязни к защитникам, потому что именно благодаря им мы утром пьем кофе в мирном Киеве, отправляем малышей в детсад и радуемся весне… Кто-то за наши радостные моменты отдал свою жизнь, а кто-то позволяет себе хамство в адрес украинских воинов. К счастью, таких немного, но, к сожалению – они есть.

Маргарита Верещагина
Украинская молитва в лавре: как Епифаний провел литургию в Вербное воскресенье
Сколько продлится передача госимущества Киево-Печерской лавры — ответ Минкульта
Заявление Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси: реакция мира и какая угроза для Украины
Ядерна зброя
Тренируются уничтожать врага! Как выглядит подготовка нового подразделения полиции “Лють”
Сколько продлится передача госимущества Киево-Печерской лавры — ответ Минкульта
Почему некоторые города без горячей воды после отмены регулируемой цены на газ
гаряча вода, комунальник, Київптеплоенерго, Відключення води Київ
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь