Сколько продлится передача госимущества Киево-Печерской лавры — ответ Минкульта

Работа комиссии Министерства культуры и информационной политики Украины по приему-передаче 79 объектов государственного имущества в Киево-Печерской лавре будет продолжаться более трех месяцев.

Об этом в эфире 5 канала рассказала член комиссии, директор департамента культурного наследия Минкультуры Марьяна Томин.

– Мы перепланировали деятельность так, чтобы объекты, где проходят религиозные обряды, перенести на следующие этапы. Мы должны зайти в помещение, которое у нас есть в плане, обследовать его, оформить акт о том состоянии, в котором помещение находится сейчас, и дать сравнительный анализ той документации, которую мы имеем с 2013 года, до момента, когда передавали в аренду, а также с момента последней проверки заповедника, – сказала она.

Томина отметила, что после этого помещение опечатывается до решения вопросов со следующим арендатором.

– У нас в первой версии было запланировано три месяца (срок работы комиссии, – Ред.). Теперь мы понимаем, что это все будет гораздо дольше, – сказала она.

В частности, Томин сообщила, что на сегодняшний день УПЦ МП фактически не освободила ни одного помещения в Киево-Печерской лавре.

Напомним, что 10 марта стало известно, что Национальный заповедник Киево-Печерская лавра разрывает договор аренды со Свято-Успенским монастырем УПЦ (МП) с 29 марта 2023 года. После этого наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил, что монахи УПЦ (МП) не намерены выселяться из нее и переходить в ПЦУ.

29 марта Хозяйственный суд Киева открыл дело по иску Свято-Успенской Киево-Печерской лавры УПЦ (МП) к заповеднику Киево-Печерская лавра относительно незаконного расторжения договора аренды, а в самой УПЦ (МП) заявили, что не намерены выселяться до завершения судебного разбирательства.

31 марта Минкульт обратился с иском в Хозяйственный суд Киева в связи с тем, что Комиссию МКИП в очередной раз не пустили на территорию Национального заповедника Киево-Печерская лавра представители УПЦ Московского патриархата.

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