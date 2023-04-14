Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
6 660 грн одним платежом: как украинцам зарегистрироваться на денежную помощь от организации ACTED
Я никому не пожелаю так прощаться со своим любимым человеком. Невеста Да Винчи рассказала, как пыталась его спасти
Зеленский и Дуда в Варшаве передали послание Кремлю: никогда больше вам не удастся нас поссорить
Курс доллара отпустят: что известно и когда это может произойти
Температура превысит норму: синоптики дали прогноз погоды на апрель
Україна Срочно
Срочно
Малиновская Ангелина, редактор ленты

В Славянске раздалось 7 взрывов: есть раненые и погибший

В Славянске раздалось 7 взрывов: есть раненые и погибший

Российские военные обстреляли Славянск, в городе раздалось по меньшей мере 7 взрывов в районе ОШ №8.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Он уточнил, что враг попал в три пятиэтажных дома, в результате чего один дом был частично разрушен, а в двух других – произошло возгорание квартир.

Известно об одном погибшем и 6 пострадавших.

В Славянске раздалось 7 взрывов: есть раненые и погибший
В Славянске раздалось 7 взрывов: есть раненые и погибший
В Славянске раздалось 7 взрывов: есть раненые и погибший
В Славянске раздалось 7 взрывов: есть раненые и погибший
В Славянске раздалось 7 взрывов: есть раненые и погибший
В Славянске раздалось 7 взрывов: есть раненые и погибший
В Славянске раздалось 7 взрывов: есть раненые и погибший
В Славянске раздалось 7 взрывов: есть раненые и погибший

Напомним, что 10 апреля в Краматорске и Славянске Донецкой области прогремели взрывы после объявления сигнала воздушной тревоги.

Полномасштабная война в Украине длится уже 415-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Фото: Краматорський городской совет; Андрей Ермак

Война в Украине, Взрыв, Російська агресія, Слов'янськ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Для освобождения Крыма Украина применит любое незапрещенное оружие — Данилов
Олексій Данілов
Россия авиабомбами обстреляла предприятие на Черниговщине: есть раненый
В Славянске раздалось 7 взрывов: есть раненые и погибший
Ни одно государство не откажется от ядерного оружия после вторжения РФ в Украину – Резников
Олексій Резніков
Премьер Британии призвал наказать виновных в жестокой казни украинского воина
Ріші Сунак
Украина не делилась с США планами контрнаступления — в AP рассказали причину
Українські військові
Видео
Депортация детей из Херсонской области — зачем оккупанты похищают украинских сирот

Россия депортировала из Украины более 19 тысяч детей. Таковы данные сайта “Дети войны”. Наибольший акцент захватчики делают на детей – сиротах из оккупированных территорий. Во-первых, родные их не будут искать, во-вторых, детей рассматривают как своеобразное оружие против Украины. Эту теорию подтверждает Владимир Сагайдак. Он – директор Центра социально-психологической реабилитации детей. Шесть месяцев в течение оккупации он прятал от россиян 52 ребенка и делал все, чтобы их насильственно не депортировали.

Ольга Чайко
Скандальные истории с оскорблением военных — что скрывается за неуважением к ВСУ
В Славянске раздалось 7 взрывов: есть раненые и погибший
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (13.04.2023)
В Славянске раздалось 7 взрывов: есть раненые и погибший
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (13.04.2023)
В Славянске раздалось 7 взрывов: есть раненые и погибший
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (13.04.2023)
В Славянске раздалось 7 взрывов: есть раненые и погибший
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь