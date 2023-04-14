В Славянске раздалось 7 взрывов: есть раненые и погибший
Российские военные обстреляли Славянск, в городе раздалось по меньшей мере 7 взрывов в районе ОШ №8.
Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.
Он уточнил, что враг попал в три пятиэтажных дома, в результате чего один дом был частично разрушен, а в двух других – произошло возгорание квартир.
Известно об одном погибшем и 6 пострадавших.
Напомним, что 10 апреля в Краматорске и Славянске Донецкой области прогремели взрывы после объявления сигнала воздушной тревоги.
Полномасштабная война в Украине длится уже 415-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Фото: Краматорський городской совет; Андрей Ермак
Россия депортировала из Украины более 19 тысяч детей. Таковы данные сайта “Дети войны”. Наибольший акцент захватчики делают на детей – сиротах из оккупированных территорий. Во-первых, родные их не будут искать, во-вторых, детей рассматривают как своеобразное оружие против Украины. Эту теорию подтверждает Владимир Сагайдак. Он – директор Центра социально-психологической реабилитации детей. Шесть месяцев в течение оккупации он прятал от россиян 52 ребенка и делал все, чтобы их насильственно не депортировали.Ольга Чайко