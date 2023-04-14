Российские военные обстреляли Славянск, в городе раздалось по меньшей мере 7 взрывов в районе ОШ №8.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Он уточнил, что враг попал в три пятиэтажных дома, в результате чего один дом был частично разрушен, а в двух других – произошло возгорание квартир.

Известно об одном погибшем и 6 пострадавших.

Напомним, что 10 апреля в Краматорске и Славянске Донецкой области прогремели взрывы после объявления сигнала воздушной тревоги.

Полномасштабная война в Украине длится уже 415-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Фото: Краматорський городской совет; Андрей Ермак

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