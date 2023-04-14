Российские войска могут устроить провокации к Пасхе, поэтому украинцам нужно быть бдительными.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини отметил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

– Сложно спрогнозировать, какой будет ситуация на Пасху. Обстрелы могут быть. Нам известно, какова духовность россиян. Их попы ФСБшного патриархата освятили эту войну еще в 2014 году. Ничего святого у этих людей нет. Они могут устроить разные провокации на пасхальные праздники. А впереди у них еще скрепы первомайские, девятимайские и т.д. – анализирует возможное поведение врага на праздники Юрий Игнат.

Поэтому, подчеркивает спикер Воздушных сил ВСУ, гражданам необходимо следовать сигналам воздушной тревоги, а военные будут делать все для того, чтобы минимизировать угрозы.

Юрий Игнат напомнил, как украинцы ждали массированную атаку 23 февраля, когда россияне отмечают День защитника отечества или День советской армии, и 24 февраля, на годовщину полномасштабного вторжения.

Однако ни 23, ни 24 февраля обстрелов не было, а случились они 9 марта. Поэтому, отмечает Юрий Игнат, нужно готовиться и быть готовыми каждый день.

К слову, в зоне ответственности Оперативного командования Юг по состоянию на 14 апреля активной подготовки оккупантов к обстрелам пока не фиксируют, потому что враг там занят подготовкой оборонительных сооружений.

Как отметила в эфире телемарафона руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, скопление людей на праздники будет очень привлекательной мишенью для врага, поэтому там принимаются меры для предотвращения таких скоплений.

– Очевидной подготовки со стороны врага нет, но мы отдаем себе отчет, что россияне продолжают обстреливать не только правый берег, но и населенные пункты на Левобережье, – отмечает Наталья Гуменюк.

Такими действиями, говорит руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Юга, оккупанты пытаются вытеснить местное население и перетащить его вместе с собой на следующие рубежи обороны, чтобы прикрываться там им, как живым щитом.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 415-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Фото: Минобороны России

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