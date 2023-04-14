Украинские военные уже на 76% обеспечены летней формой – Минобороны

По состоянию на 10 апреля, на складах уже есть 76% летней формы от потребности для украинских военнослужащих.

Об этом Минобороны Украины сообщило в Telegram.

– На 10.04.2023 потребность в костюмах летних полевых на вещевых складах обеспечена уже на 76%. Еще 244 тысячи комплектов находятся на Объединенных центрах обеспечения и еще 280,9 тысячи комплектов поступит от промышленности до конца апреля. То есть, общая обеспеченность выполнена на 100%. Даже формируется резерв. Впрочем, нужно всегда учитывать вопросы распределения и логистики в войсках, — говорится в сообщении.

Вещевые склады ВСУ имеют достаточно запасов летней формы и критическая потребность отсутствует.

Минобороны осуществляет мероприятия по обеспечению летней формой военнослужащих ВСУ, ведь это одна из приоритетных задач, которая стоит перед оборонным ведомством.

Отмечается, что процесс проходит планово, в соответствии с нормами обеспечения вещами военнослужащих ВСУ и Государственной специальной службы транспорта в мирное время и особый период. Для всех предметов вещевого имущества установлены сроки их эксплуатации. Также учитываются конкретные причины, которые могут возникнуть в условиях столкновения с противником и ведения боевых действий.

При этом Минобороны привлекает к сотрудничеству отечественных поставщиков одежды, чтобы обеспечить военнослужащих летней формой одежды высокого качества.

Отмечается, что процесс заключения договоров идет полноценно и планово.

— Да, это непростой и длительный процесс, который имеет ряд нюансов и отдельные предметы летней номенклатуры могут поступать от сил логистики к складам с вещами с задержкой. Вопросы в безопасной транспортировке. Однако все элементы комплекта поступят. Потребности военных не игнорируются, — добавили в ведомстве.

Система вещевого обеспечения военнослужащих постоянно усовершенствуется, Минобороны работает над этим.

В ведомстве отметили, что системно подходят к коммуникации и информируют обо всех поступлениях, накоплении резерва и порядке доставки формы на передовую.

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