Российские оккупационные войска не могут достичь поставленных задач в Бахмуте (Донецкая область) и прорвать оборону Вооруженных сил Украины. Для этого оккупантам нужен свежий ресурс, которого нет.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко, анализируя последние данные с поля боя в Бахмуте.

– Фактически у россиян сейчас в Бахмуте момент стагнации. Они не способны достичь основных задач и топчутся на месте. Для прорыва сбалансированной обороны ВСУ им необходим дополнительный, свежий ресурс. А его у командования нет. Если только не тянуть с других направлений, — отметил эксперт.

Коваленко также проанализировал видео из Бахмута, которое накануне обнародовали российские пропагандисты. На нем был снят российский танк Т-90М Прорыв , который вел огонь по позициям ВСУ в городе. По словам эксперта, это видео позволяет сделать несколько выводов:

Вражеский танк находился в районе заведения Бахмутська кав’ярня. Это свидетельствует о том, что у россиян есть серьезные проблемы с продвижением в районе парка.

Зафиксированный на записи танк Т-90М – из недавней поставки вооружения РФ на фронт. Оккупанты планировали применять эту технику в районе Сватово (Луганская область). Но недостаток огневого потенциала заставил рашистов перебрасывать эти танки в несвойственную для них среду – город.

Коваленко уточнил, что вчера ЧВК Вагнера обнародовала фото своих террористов напротив районной администрации в Бахмуте (по ул. Сибирцева). Это свидетельствует о том, что линия наступления оккупантов пролегает от береговой линии Бахмутовки, или же сейчас от ул. Независимости.

– Но есть нюанс. По этой линии вглубь города на 500-600 м они не имеют полного контроля зон. Только качели, — подчеркнул эксперт.

По данным Коваленко, в течение прошлой недели оккупанты не смогли закрепиться на стратегически для них важных объектах, среди которых ул. Чайковского и железнодорожный вокзал.

Улица Чайковского фактически является городским продолжением “дороги жизни” 0504, и украинские военные смогли расширить “буфер безопасности” между этой городской артерией и улицей Корсунского. По словам военного эксперта, успешность таких контратак ВСУ является признаком того, что оккупанты имеют серьезную несогласованность действий на этом участке или дефицит ресурса.

Также российские войска не могут захватить железнодорожный вокзал в Бахмуте. Оккупанты заявляют о якобы его “захвате” по несколько раз в день, но это не соответствует действительности.

– Их тактика проста. Они стараются перейти на правую сторону, закрепится, заснять бравурное видео или сделать фото с тряпкой ЧВК Вагнера и отрапортовать о “взятии” вокзала. Но пока и это у них получается не особо, – рассказал Коваленко.

Наиболее горячими участками в Бахмуте остаются верхний парк и стадион Авангард. Во время боев путинские солдаты пытаются уничтожать многоэтажную застройку планирующими авиабомбами.

Коваленко уточнил, что российское командование перебрасывает десантникам под Бахмут несколько единиц тяжелых огнеметных систем ТОС-1А Солнцепек . Эта система очень опасна, но имеет ряд минусов, среди которых низкая мобильность и ограниченная дальность поражения. Как отметил Коваленко, если командование ВСУ наладит меры по противодействию этим системам, они окажутся абсолютно неэффективными.

За пределами Бахмута попытки войск РФ перерезать трассы 0504 и 0506 сошли на нет, сообщил эксперт.

– Интенсивность штурмов в этом направлении уменьшилась в разы, по сравнению с январём- февралём 2023. С другой стороны, РОВ странным образом стягивают силы и средства неподалёку от Ивановского и Хромово, — рассказал он.

По мнению Коваленко, здесь может быть два варианта действий оккупантов: либо они готовятся к рывку и штурму этих двух населенных пунктов, либо готовят подкрепление южному и северному секторам в Бахмуте. Но в случае перебрасывания подкрепления рашисты еще больше ослабят свои фланги.

Источник: Telegram Александра Коваленко

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